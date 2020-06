Verdulerías en las casas: el nuevo boom de la cuarentena

Yendo a los comercios que dominan el radio céntrico, hay locales que cambiaron o adicionaron otros rubros, o lo están pidiendo para no morir con esta crisis. "Buscan reinventarse, por lo menos hasta que pase la pandemia, dos meses seguro", vaticinó el titular de la Cámara de Industria y Comercio, José Luis Bunter.

Un caso: Todo Bulones, el local que está en la calle Belgrano 251 y solicitó a Comercio abrir de lunes a viernes, de 9 a 12.30 y de 16 a 18, y los sábados de 9 a 13, ya que presta servicio a muchas empresas y organismos públicos exceptuados -como Arsa, Gas del Comahue, Comisaría Cuarta, Municipio, Consorcio de Regantes, Clínica Radiológica, Policlínico Cipolletti y otros- por el decreto de necesidad y urgencia que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

"Si bien hace muchos años figuramos con la habilitación comercial de Bulonera, nuestro negocio fue anexando rubros relacionados con la venta. Hoy en día realizamos insertos, hacemos mangueras hidráulicas y reparación, soldaduras pequeñas y venta de repuestos referido al rubro", expresaron al solicitar a Comercio el cambio de rubro.

En diálogo con LMCipolletti, Tania, una de las empleadas administrativas del comercio, comentó que con la pandemia se vieron obligados a solicitar el cambio de rubro. "Ya dejó de ser un bulón, una arandela. La mayoría de los clientes vienen directamente a buscar una solución y hace tiempo que trabajamos para organismos esenciales. El ingreso por taller es el 80 por ciento, la bulonería es lo mínimo", comentó la empleada.

Ellos procuran trabajar más holgados, durante la mañana y la tarde, en lugar de abrir de 14 a 19. A tal efecto, ya registraron el cambio en AFIP y ahora gestionaron lo mismo ante Comercio. "Se lo pedimos porque nuestra actividad principal es la fabricación de partes y accesorios para vehículos automotores y motores. También para hacer servicios a domicilio por cuenta propia. Supuestamente ya está en proceso, espero que se nos dé", expresó la trabajadora.

El otro comercio que lo pidió en tiempos de pandemia, pero se encuentra a la espera de una respuesta, es el restó Chef's Hause, sobre Villegas 186. Es el local gastronómico que recibió un llamado de atención de los inspectores municipales cuando quiso vender frutas y verduras. Su dueño Alejandro quiere incorporar el rubro de los vegetales para capear mejor la situación. Mientras tanto, hace delivery y entrega de viandas en la puerta de su comercio.

Hay otra casa de comidas que se la vio venir y se convirtió en pollería antes de que la pandemia comience a hacer estragos en su economía. El comercio era una parrilla y se llamaba "El gordo cocina". Todavía sigue estando en las calles Reconquista y Sarmiento, pero ha dejado de ser una rotisería. Sólo por dar unos ejemplos.

"Mi hermano cerró y cambió de rubro enseguida. El 13 de abril volvió a abrir y le vino re bien el cambio", comentó Liliana, que le da una mano con el negocio. Por ahora están sin empleados.

El boom de las verdulerías

Mientras los comercios se reinventan para resistir a la pandemia de Covid-19, hacia los barrios se multiplican las verdulerías informales que se arman con algunos cajones en los patios, garajes o fachadas de varias casas particulares. Es un fenómeno muy ligado a la emergencia que se transita, cada vez más visible y preocupante.

"Yo no voy a hacer lo que me hicieron a mí (denunciarlos), porque la gente está tratando de laburar; y yo prefiero que trabajen y que no salgan a robar. Pero es una realidad, está pasando", comentó Alejandro, del restó Chef's Hause.

No sólo se ven verdulerías en casas particulares, sino también en iglesias y camionetas que realizan venta callejera y no tienen un puesto fijo. Es decir, ofrecen la mercadería mientras deambulan por distintos sectores.

"Es lo más fácil, y lo que menos requisitos exige. Compran en los mayoristas, venden la mercadería y así se junta plata rápido", advirtió Bunter, quien agregó: "Los trabajadores que están desocupados tratan de buscar una solución rápida y efectiva; y ponen una verdulería. Todo esto es informal, y puede resultar injusto para el comerciante. Sin embargo, no podemos escapar a la realidad de que hay mucha gente que no tiene para comer".

Desde la CIC se indicó que los inspectores municipales están al tanto de esta situación, pero cuando caen en las verdulerías informales, sus dueños argumentan que no pudieron sacar la habilitación comercial porque la Municipalidad está cerrada, por lo que se les genera una notificación.

