Algo ya había anticipado LMCipolletti en su edición del 21 de mayo, pero la lista es más larga e incluye a otros rubros. Incluso se amplía el horario de atención para los comercios no esenciales que podían abrir tres días a la semana, de 15 a 19. Desde hoy y hasta el domingo 7 de junio, inclusive, podrán permanecer abiertos de lunes a viernes, de 14 a 19, y los sábados, de 9 a 14.

El intendente Claudio Di Tella dijo que "se llega a este resultado porque los habitantes de Cipolletti, en su mayoría, vienen cuidándose y acatando las medidas" de prevención y distanciamiento social.

Consideró, también, que tener sólo cuatro casos positivos de Covid-19 "nos permite avanzar con la flexilibización". Sin embargo, reconoció que se puede dar marcha atrás, si cambia el escenario. "Eso no de depende de mí, dependerá del comportamiento social de la ciudad y de la cantidad de casos que se presenten, si éstos aumentan".

En diálogo con LMCipolletti, sostuvo que las nuevas aperturas en marcha desde hoy son un "desafío" y que es necesario "ir despacio". Por ahora, no evalúa introducir nuevos cambios, aunque siempre existe la posibilidad de implementar otras medidas si se justifican. La dinámica misma del Covid-19 obliga a analizar y revisar la situación todo el tiempo.

"Si hacemos los deberes como corresponde, seguramente no tendremos que ir para atrás". sostuvo Di Tella. Como ocurrió en la ciudad y provincia de Buenos Aires ante la exponencial duplicación de casos de Covid-19.

Dentro de los comercios no esenciales se incluyen a a las tiendas de indumentaria, calzado, marroquinería, juegos y jugueterías, cuidado personal (insumos para estética personal), pinturerías, venta de materiales para la construcción, decoración y colchonería.

Fotocopiadoras, librerías, venta de repuestos del automotor y motovehículos, electrodomésticos, insumos de computación, tiendas de telas, papeleras y /o derivados, distribuidoras de cotillón, bazar y artículos del hogar. También, peluquerías y barberías. Todos los rubros no esenciales que ya habían podido abrir.

También se autoriza la modalidad del “compra con retiro” o “take away” para cafeterías, heladerías y casas de comidas, de lunes a sábados, en distintos horarios.

Vuelve la actividad religiosa de iglesias y templos, tres veces por semana: martes, jueves y sábados de 9 a 13 y de 15 a 19. Pero el Ejecutivo municipal exceptúa por el momento los domingos de misa y celebraciones que convoquen a la multitud. Sólo se permitirán reuniones religiosas de no más de seis personas a los fines de preparar sus actividades.

Profesiones liberales, inmobiliarias, obras sociales y prepagas, colegios de profesionales, escribanías, autoparques y concesionarias también podrán abrir de lunes a sábados, de 9 a 13. Aunque sólo podrán trabajar un máximo de dos personas administrativas y con turnos programados para atender a los clientes.

La novedad es que vuelven a abrir sus puertas los clubes sociales y deportivos, pero con la salvedad de que esta apertura se limita a tareas estrictamente administrativas. Es decir, sigue suspendida toda la actividad física o deportiva. Podrán abrir con un auxiliar administrativo, de lunes a viernes, de 15 a 19.

En esos días y con ese horario, también se habilita la apertura de agencias de viaje, gráficas e imprentas. Únicamente con un máximo de dos auxiliares administrativos.

Nutricionistas, fonoaudiólogos, psicopedagogos podrán atender de lunes a viernes, de 9 a 19, sólo con un auxiliar administrativo.

Take away

El servicio de retiro de alimentos por la puerta de los locales gastronómicos contempla a cafeterías, de lunes a sábados, de 8 a 13. En tanto, las heladerías podrán trabajar con esta modalidad, de 14 a 19; y restaurantes, parrillas, fast food y casas de comidas, de 10.30 a 15.30.

Caminatas

En Cipolletti, además, se permiten desde hoy las salidas a caminar. Pero el intendente aclaró: "Son caminatas de proximidad. De una o dos personas, en un recorrido no mayor de los 500 metros de los domicilios. Y sólo pueden salir una hora". Es decir, no se habilitan las salidas a caminar en familia o en grupo, más allá del radio de las casas donde viven y por largo tiempo.

Las personas de menos de 65 años pueden salir a caminar de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 15 a 19. En tanto, se permiten las salidas de mayores de 65 años o con factores de riesgo para Covid-19, de lunes a sábados, de 13 a 15. Menores de 12 años deberán ir acompañados por una persona mayor.

"Confiamos en la responsabilidad social de la gente. En el uso de los barbijos, el lavado de manos y la distancia de dos metros, en todo lo que venimos repitiendo desde hace 70 días", indicó Di Tella.

Reconoció que el hecho de que la provincia esté mejor posicionada en el escenario nacional es un "incentivo y una buena noticia para seguir trabajando". No obstante ello, advirtió: "No hay que descuidarse porque la situación puede cambiar rápidamente. Este es un virus que no se ve ni se toca".

