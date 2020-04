La Federación de Inquilinos busca la aprobación de un protocolo para mudanzas

"Sólo en Capital Federal, hay 40 mil mudanzas potenciales. Si se permiten todas juntas, sería un desastre desde el punto de vista sanitario", expresaron desde la Federación de Inquilinos. Y agregaron: "El mismo problema ocurre en provincias como Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Chaco, y Provincia de Buenos Aires, en donde la situación de contagio es realmente complicada".

De todas formas, la organización que nuclea a los inquilinos presentó un protocolo para permitir mudanzas en donde peligra la vida de personas (sobre todo violencia de género) o por cuestiones de salud.

"Lo que queremos que quede claro es que el Estado debe controlar que se cumpla el Decreto 320, porque muchas inmobiliarias quieren que se libere las mudanzas, para poder desalojar a familias, o poder funcionar para seguir cobrando en negro los alquileres. Es urgente poner en marcha un plan para desendeudar a los inquilinos, extender el decreto por 24 meses y que el Congreso Nacional vote la ley de alquileres frenada en el senado", señaló el presidente de la Federación, Gervasio Muñoz.

Desde la Federación de Inquilinos se mostraron preocupados por San Antonio Oeste

Por su parte, desde la Federación de Inquilinos expresaron su preocupación a raíz de un "confuso comunicado" que realizó el intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, quien infirmó que permitirá a los inquilinos e inquilinas mudarse con una "autorización".

"No sólo preocupa que el Estado mismo rompa el aislamiento decretado por el presidente y la gobernadora, sino que además no informe ni siquiera un protocolo respecto cómo van a hacer para que la gente no se contagie ni propague el virus que ya tiene ciento de miles de muertos en el mundo", señalaron.

