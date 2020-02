Luego de seis años de la primera denuncia, cuatro juicios, y tres sentencias condenatorias, Meza nunca pisó un calabozo en calidad de detenido y sólo fue trasladado a una dependencia policial en 2014 para resguardar su integridad física luego de un intento de linchamiento en su casa del barrio Santo Domingo.

“Tuvo cuatro juicios donde fue condenado, el viernes se cumplen dos años de la última lectura de sentencia y aún no pasó nada. Él camina libre por la calle, como si nada, y nuestras hijas están con tratamiento psicológico por todo lo que sufrieron. La Justicia tiene que ser más rápida, que están esperando”, indicó a LM Cipolletti una de las madres.

Trascendió que tras las denuncias de abuso el hombre se radicó en Allen para evitar cruzarse con los familiares de las víctimas, pero que vecinos del barrio San Domingo de Cipolletti afirmaron que volvió a vivir a la casa ubicada en la esquina de Primeros Pobladores y Scalabrini Ortiz.

La mujer contó que consultó en Fiscalía y le indicaron que Meza había pedido volver a radicarse en Cipolletti.

“Cómo puede ser que como familiares de las víctimas no nos informen que el abusador de nuestras hijas vuelve a vivir a la ciudad, en libertad, y que en cualquier momento podemos cruzarlo en la calle. Cómo puede ser que pasen los años y no haya respuestas, que con todas las condenas no vaya preso. Da bronca la impunidad”, criticó. Agregó que casi no salen a la calle junto a su hija para evitar cruzarlo.

Tres condenas y sigue libre

La pena más dura en contra del maestro fue en 2018 dictada por la ex Cámara Primera de Cipolletti, que estableció un castigo de cinco años de prisión e inhabilitación especial por el término de diez años para ejercer cualquier cargo docente. Fue condenado por el delito de abuso sexual simple agravado por su condición de encargado de la educación de la víctima.

Anteriormente ya había sido condenado dos veces a tres años de prisión en suspenso por los mismos delitos. En un cuarto juicio obtuvo la misma pena, pero el Tribunal de Impugnación anuló el proceso y ordenó un nuevo juicio fundamentando que la niña víctima no había declarado un abuso en las Cámaras Gesell.

Hubo un total de 36 denuncias y 10 llegaron a juicio.

