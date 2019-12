Anulan condena a maestro abusador tras un reclamo

Meza acumula tres condenas pero ninguna se encuentra firme: meses atrás, sumó otro castigo por un tribunal integrado por los jueces Carlos Reussi, Laura González Vitale y Sonia Martín, quienes lo declararon culpable de abuso sexual simple agravado por la condición de educador.

Desde la defensa oficial, a cargo de Silvana Ayenao, se impulsó la impugnación del fallo dictado en Cipolletti, mientras que la parte acusadora insistió en que se había condenado justamente a Meza.

En las últimas horas se conoció la respuesta del Tribunal de Impugnación, a cargo de Adrián Fernando Zimmermann, Carlos Mohamed Mussi y Miguel Ángel Cardella, quienes se mostraron de acuerdo con parte de los argumentos expuestos por la representante legal del condenado y enfatizaron: “Se tuvieron por acreditados hechos sin haberse expuesto los fundamentos necesarios, pues se siguen inferencias, deducciones y conclusiones que desatienden el principio lógico de razón suficiente, lo que afecta la decisión final”.

Los magistrados prestaron especial atención a las pruebas que surgieron de los testimonios de la madre de la víctima y plantearon: “Tenemos así una baja fiabilidad probatoria del ‘hecho indiciario’ develamiento, pues no se logró con certeza ni mediante prueba directa”. De esta forma, hicieron mención a la situación particular de la causa, con una Cámara Gesell que no arrojó pruebas incriminantes.

--> La víctima no habló de abusos en cámara Gesell

El Tribunal de Impugnación provincial apoyó su decisión de anular la condena en que “de ninguna de las dos cámaras Gesell que se le hicieron a la niña, con un intervalo de aproximadamente seis meses, surge elemento incriminatorio sobre la existencia del hecho acusado. No cambia lo anterior la arbitraria valoración del sentenciante pretendiendo, de forma similar al querellante, un elemento de cargo en base a que la niña de cuatro/cinco años no negó los abusos sexuales. La inaceptable inversión de la carga de la prueba no puede usar el ropaje de que la psicóloga dio motivos de por qué no pudo expresar los abusos en las cámaras Gesell”.

Por otra parte, los magistrados valoraron el trabajo de la defensa a cargo de Silvana Ayenao y resaltaron: “Queda así en evidencia que con el prácticamente nulo valor probatorio que otorgó el a quo al cuaderno y grabaciones caseras soslayó los concretos argumentos del alegato de clausura de la defensa”.

Tras lo resuelto por el tribunal viedmense, se abre un paréntesis hasta el año que viene, donde deberá fijarse un nuevo debate contra Meza. En la actualidad, hay otros recursos interpuestos por la defensa pero que tienen relación con las condenas anteriores y que son de cumplimiento efectivo.