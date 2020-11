Cómo será darse un chapuzón en esta temporada de verano

El Ejecutivo local trabaja sobre los protocolos sanitarios para abrir las piletas municipales durante la próxima temporada de verano. La fecha tentativa de apertura es el 8 de diciembre, si la curva de contagios de Covid-19 no se dispara. Ese es el deseo y en esa dirección está trabajando el personal de la Secretaría de Actividad Física y Deportes.

Desde la Secretaría de Actividad Física y Deportes, su titular Liliana Artola aseguró que siempre y cuando la situación del Covid-19 se sostenga como ahora, con una curva aplanada, el deseo es inaugurar la temporada de pileta el próximo 8 de diciembre, bajo condiciones estrictas y vinculadas a la pandemia. "Trabajamos para que esto ocurra, aunque hay que entender que será otro el contexto", advirtió.

Por eso, el ingreso ya no será libre, aunque seguirá siendo gratuito. Los que quieran darse un chapuzón tendrán que inscribirse oportunamente de manera on line y habrá un cupo por día que no podrá superar las 400 personas. "Suponemos que podría ingresar ese número al predio y bañarse por turno, en tandas de 100", graficó Artola.

La inscripción, además, será semanal. Es decir, las personas que se anoten estarán habilitadas para ingresar al predio durante siete días; y a la semana siguiente, serán otros vecinos inscriptos previamente los que puedan acceder.

El requisito de la inscripción previa también podría extenderse a las piletas privadas.

Piletas El sol y el calor serán los protagonistas del fin de semana en toda la región.

"Uno estaba acostumbrado a ir y meterse en la pileta cuando quisiera. Pero ahora estamos hablando de sectorizar el espacio. Hay que poner andariveles y organizar a la gente que se bañe por turno. En el predio vamos armar cuadrículas donde cada familia tendrá su lugar y deberá respetar el distanciamiento entre sí", comentó la funcionaria municipal.

El protocolo que se está armando para las piletas a la vez se consulta con otras provincias que están en la misma situación.

En cuanto a las cuadrículas, dijo que todavía no está del todo definido si éstas serán marcadas con cal o hilos en el pasto del predio. Lo que sí es seguro que dentro de cada "burbuja" ingresará un grupo familiar. "En el agua no se exigirá el uso del barbijo. Pero en el predio, si las personas que están dentro de una misma cuadrícula no son convivientes tendrán que llevarlo puesto, como debería pasar en las plazas", aclaró Artola.

Adelantó que el martes próximo mantendrá una reunión con todos los referentes de los predios que tienen pileta y el jueves con los interesados en hacer colonia de vacaciones. Esto último es posible que se permita de acuerdo al número de alumnos que tengan y bajo protocolos sanitarios que se están estableciendo. "Es todo un aprendizaje para nosotros", cerró la funcionaria.

Vale recordar que en los días pico o fechas claves el predio municipal de la Isla Jordán recibía hasta 4.000 personas. Esta temporada, su capacidad se verá reducida significativamente.