Sindicalistas municipales reclamaron más seguridad tras atraco a un Centro Infantil de Ferri

MUNI REUNION CON GREMIOS.jpg Sindicalistas municipales se reunieron con funcionarios del Ejecutivo local por los problemas de inseguridad que sufren los trabajadores. Además, les volvieron a plantear reclamos en materia de salarios y de condiciones de trabajo.

Testimonios conocidos revelan que los protagonistas del atraco serían dos jóvenes que actuaron con temeridad y que provocaron mucho temor entre las trabajadoras. "Fue horrible la situación, no se puedan dar una idea de lo feo que lo pasamos" ante el accionar de los individuos, relató una de las víctimas del episodio, quien agregó que en las circunstancias vividas "no sabés si te van a matar o no te van a matar".

"Fue horrible la situación, nos pegamos el cagazo de nuestras vidas", fueron otras palabras que trascendieron de las empleadas del Centro Infantil a las que les tocó afrontar el difícil momento.

Apenas concluido el episodio, asistió al lugar una ambulancia y el personal de salud pudo comprobar que las trabajadoras no presentaban lesiones, aunque el nerviosismo y el pánico resultaban evidentes.

En tanto, enterados de lo ocurrido los maridos de las empleadas se fueron a la busca de los malhechores pero no pudieron agarrarlos. Sin embargo, en un sector apartado de la zona de las tomas de las vías encontraron las motos que habían sido robadas.

Los ladrones ingresaron con cuchillos

Un gremialista añadió más información sobre el caso. Indicó que los muchachones ingresaron al Centro Infantil de Ferri con cuchillos y les sacaron las carteras y los celulares a las trabajadoras. Indicó que, en su versión, habrían sido tres los participantes del atraco. El tercero habría permanecido en el exterior del establecimiento, mientras sus compañeros cumplían con la faena delictiva.

Integrantes de los gremios Soyem, ATE y Upcn plantearon los hechos en las conversaciones que mantuvieron este jueves con funcionarios del Ejecutivo municipal, a quienes les plantearon la necesidad de una "mayor seguridad" para los trabajadores de la comuna, pues "no se trata de un hecho aislado".

Al respecto, refirieron ante los funcionarios "los últimos hechos de inseguridad que tienen en vilo a los trabajadores y trabajadoras municipales".

Piden al Ejecutivo que reponga los elementos robados

Además, solicitaron "la reposición de los elementos robados, considerando los escasos recursos con los que cuentan los trabajadores" para reemplazar lo que se han apropiado los amigos de lo ajeno.

Todo este asunto debería incluirse en un "mejoramiento integral de las condiciones de trabajo" del conjunto de los empleados, manifestaron en un pronunciamiento público.

Otros requerimientos a las autoridades municipales

Por otro lado, los sindicalistas reiteraron los pedidos puntuales que les vienen realizando a las autoridades del Municipio por otros temas de interés. Entre ellos, se cuentan la recuperación de los puntos que perdieron los salarios municipales ante la inflación en 2024; un nuevo pase a planta permanente de trabajadores contratados; la conformación de la comisión que deberá redactar el convenio colectivo de trabajo de la comuna; la declaración de insalubridad en algunas áreas laborales; y un mejoramiento del concepto salarial de refrigerio y del plus por jubilación.

Asimismo, volvieron a pedir la recategorización de los trabajadores que pasaron a planta permanente en 2023 y el pago correcto tanto del título secundario como de las asignaciones familiares.

Las partes decidieron abrir un cuarto intermedio hasta el miércoles 19, a efectos de que el Ejecutivo municipal cumpla con la presentación de su propuesta salarial. Para los temas laborales, se pautó una reunión para el miércoles 26.