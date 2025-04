Piden ayuda para que un vecino pueda operarse de la vista

El conocido vecino Nelson Molina, periodista de radio y ex panadero, entre otros oficios que ha ejercido, necesita de la ayuda solidaria de la comunidad para poder reunir más de 4 millones de pesos para poder operarse del ojo izquierdo, el único de los dos con que todavía puede ver . La intervención quirúrgica está programada para el 6 de mayo.

La esposa del paciente, Raquel Alicia Díaz, efectuó un posteo en la red facebook en la que hace pública la situación. En el texto, se informa que los últimos estudios sobre el ojo izquierdo arrojaron que debe ser objeto de una intervención quirúrgica.

VECINO QUE NECESITA OPERARSE DE LA VISTA.jpg El conocido vecino y hombre de radio Nelson "Mono" Molina perdió la vista de un ojo y ahora necesita operarse del otro, en el que sufre de una visión no completa, reducida. Al también ex panadero le han fijado fecha para su operación. Será el 6 de mayo próximo.

Tras precisarse que el ojo derecho “lo perdió”, se pone de relieve que la operación “no se puede hacer por Salud Pública" por el carácter de monotributista de Nelson.

La alternativa hospitalaria y gratuita la tiene, pues, vedada y, en cambio, tiene designada la obra social Osecac, de la que, sin embargo, “no recibe prestación”.

Ante esta situación, se gestionó el cambio de obra social y fue así que pasó a otra entidad, Osprera, en la que “tampoco le reconocen para dar atención”.

La falta de asistencia se da “con el agravante de que todos los meses junto con su monotributo paga su obra social pero no recibe ningún tipo de respuesta”.

Ayuda para la operación

Por eso, “la única alternativa es llevar la operación de forma privada, cuyo monto por todo concepto asciende a 4.368.110,51 pesos, en palabras, cuatro millones trescientos sesenta y ocho mil ciento diez pesos con cincuenta y un centavos. De la cifra en cuestión, Raquel Alicia en el posteo adjunta copia del presupuesto de la intervención.

Al final, se solicita a los que se enteren del caso “poder contar con su aporte no importa el monto, todo suma”. La contribución depende de cada uno, “lo que pueda, lo que quiera y si no puede o no quiere por favor le pedimos nos ayude con la difusión. Desde ya, ¡muchas gracias! ¡Dios los bendiga!”. El tiempo apremia y la solidaridad una vez más se pone a prueba.

Un ojo perdido y otro para salvar

A fines de diciembre de 2023, Molina tuvo que juntar 1.611.925,51 pesos para poder operarse, en esa ocasión, de su ojo derecho. Como ahora, entonces no disponía de los recursos para afrontar por su cuenta el monto requerido, pero, a través de una campaña solidaria, logró reunir los fondos y afrontar la instancia médica.

Parecía que todo iba bien, pero la visión con el ojo se le volvió a complicar y, lamentablemente, terminó por perderla.

En marzo de 2024, lo tuvieron que operar de su otro ojo, el izquierdo, con el que tiene una capacidad de visión no completa, reducida. Tras pasar por el quirófano, le dijeron que era posible que sufriera algún sangrado menor del ojo y que “no estuviera nervioso” si se trataba de algo muy mínimo, según le contó el mismo Nelson a LMCipolletti.

Se le complicó la visión

Ocurrió que un mes atrás comprobó que tenía un gran sangrado, que le dificultaba mucho la visión. Realizó las consultas pertinentes y se le planteó la necesidad de una nueva intervención, la cual está prevista para pocos días más, en mayo.

El vecino es muy conocido por su actividad en radio y también porque hace algunos años abrió una panadería, en la que él mismo trabajaba en la elaboración del pan y otros productos panificados. Mientras duró el emprendimiento, no faltó su ayuda solidaria de pan a los más necesitados. Ahora, por sus problemas en la vista, derivados de la diabetes, está en apuros. Y debe andar con un bastón verde, para personas no videntes o con la visión muy disminuida.