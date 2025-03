Ingeniosa campaña solidaria de emprendedores cipoleños para ayudar a Bahía Blanca

Los emprendedores buscan colaborar con agua y elementos no perecederos y lo llevarán en un camión hasta la ciudad afectada.

“Hay un cambión de una firma que se puso a disposición para llevar las donaciones y se me ocurrió desde mi negocio Magic Smile Decoraciones hacer que más gente participe. Para incentivarlos, organicé un sorteo de mis decoraciones envase y ya se sumaron más de 25 emprendedores , más casas de comidas, salones de eventos… Con que los vecinos arrimen una lavandina, agua, un alimento no perecedero ya ayudan”, explica Natalia Flores , ideóloga de la movida.

“La idea es llenar el camión con agua, alimentos no perecederos y artículos de limpiezas. A la persona que ayude donando la anotamos al sorteo. No se recibe plata, nada, solo donaciones”, aclara por las dudas que es sin fines de lucro.

Embed

“Me enteré lo del transporte a disposición y me sumé a recolectar. Por suerte la respuesta fue la mejor. Ya me puse al frente de donaciones en pandemia, en los incendios en El Bolsón y ahora enfocada en todo lo que es Bahía Blanca. En un principio hice el posteo en redes sociales, en mi Facebook personal avisando que la persona que se acercara a donar agua, elementos no perecederos, participaba por un sorteo y se sumaron ya más de 25 emprendedores”, celebra.

Sobre los puntos de entrega, agrega: “Unos chicos que tienen un taller donaron 90 litros de agua y además empezaron a llegar colchones, ropas. Tenemos varios puntos de entregas en la zona. En Cipolletti es en Bolivia 1378, en Plottier, Perito Moreno 15”.

Por último, aclara: “Juntamos donaciones hasta el viernes”.

El Rotary Club solidario con Bahía

El Rotary Club de Cipolletti lanzó una campaña solidaria en respuesta a la devastadora tormenta que azotó Bahía Blanca, dejando al menos 16 víctimas fatales y forzando la evacuación de cientos de hogares. Con la ciudad en emergencia y el Gobierno decretando tres días de duelo nacional, diversas organizaciones han tomado la iniciativa para colaborar con los damnificados.

"Bahía Blanca nos necesita" es el nombre de la campaña solidaria impulsada por el Club Cipolletti Comahue, cuyo objetivo es recolectar insumos esenciales para quienes lo han perdido todo. La colecta se centra en productos de higiene, lavandina, agua envasada, frazadas, abrigos, alimento balanceado y alimentos no perecederos.

Las donaciones pueden acercarse a la sede social del club, ubicada en calle 9 de julio 1400. Para mayor coordinación, también se habilitó el teléfono 299 6321936. Asimismo, quienes deseen colaborar económicamente pueden realizar aportes mediante el alias ROTARY.CIPO.COMAHUE.

No es la primera vez que el Rotary Club de Cipolletti lleva adelante acciones de ayuda humanitaria. Durante el año, el club colaboró con los damnificados por los incendios en la cordillera patagónica, donando ropa de cama, toallas y dinero. "Desde el Distrito 4921 de Rotary International trabajamos y logramos entregar lo recolectado directamente a los vecinos afectados", explicó Enrique Oehrens, presidente de la institución.