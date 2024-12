Es empleada doméstica y madre soltera, se accidentó y pide ayuda para costosa operación

Todo ocurrió el miércoles 27 de noviembre y las consecuencias del siniestro vial le complicaron la vida. “La mujer del auto se quedó, esperó a la Policía y presentó la documentación. Luego, eso sí, no apareció más. Y en el Hospital me hicieron placas y supuestamente no tenía nada, me banqué todo el fin de semana con mucho dolor… El miércoles volví y les dije ‘hasta que no me revisen bien no me voy’ porque no aguantaba el dolor. Así me realizaron una tomografía y saltó una fractura de columna en la parte lumbar. Ojo igual se están portando de maravillas allí, ya encargaron los insumos y todo”, explicó la secuencia del hecho.