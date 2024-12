Las cipoleñas que la reman contra el cáncer y necesitan ayuda para cumplir un sueño

“Fue muy duro, shockeante. Al principio tuve depresión, me sentía triste… Me operé en 2020 en el Policlínico con profesionales maravillosos, luego vino el tiempo de los rayos y actualmente estoy con medicación oncológica. En marzo de 2026 me darían el alta en el COI -Centro Oncológico Industrial-, de Neuquén, el médico es Daniel Molina. Estoy muy bien”, refiere y transmite tranquilidad esta guerrera.