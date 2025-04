Más donantes, más vidas salvadas: el desafío de Acciones Cipoleñas

Graciela Figueroa, enfermera jubilada y presidenta fundadora de la organización, recordó a LM Cipolletti con precisión el momento en que comprendió la gravedad de la escasez de sangre: “En el año 2017, en una charla, me entero por primera vez que la sangre no está a disposición siempre. Pensé que la sangre estaba en una heladera y, como yo, muchos profesionales de la salud no tomábamos conciencia de la importancia de que exista un stock. Así surgió mi inquietud”.