Del misterio a la grata sorpresa: la historia detrás del muñeco extraño que apareció en la Alem

¿Será por Halloween?, se preguntaban los vecinos este viernes. Encontramos a quien lo colocó en una esquina muy transitada. No te pierdas su explicación.

El espíritu Halloween contagió a un muchacho de Cipolletti y lo incentivó a convertir un curioso hallazgo en un gran gesto . El joven que suele circular a diario por el centro de nuestra ciudad con zapatos gastados fue quien instaló un extraño muñeco en Alem y Sarmiento , el cuál genera el asombro de los vecinos en una esquina sumamente transitada.

Se llama Brian y fueron los comerciantes de la zona quienes lo señalaron ante LM Cipolletti como el responsable de colocar la desopilante figura, del estilo de ET , a un costado de la bicisenda en dicha intersección.

El misterio ganó terreno. ¿Será por Halloween?, fue la pregunta del millón. Y lo primero que le consultamos, por supuesto al identificarlo.

Muñeco de la Alem El muñeco pintoresco en calle Alem. Antonio Spagnuolo.

El muchacho dio a entender que “en parte sí”. Aunque había también otra razón mucho más afectiva y humana: un humilde reconocimiento a los trapitos y personajes que a diario se ganan el pan en los semáforos cercanos.

Que no todos hacen bien las cosas, que el Municipio pretende prohibirlos, ya es de público conocimiento. Pero en este texto solo nos limitamos a describir la situación, un simpática ocurrencia, un espontáneo gesto.

El joven, que estaba acompañado por su novia, quien se moviliza en silla de ruedas, explicó que encontró al muñeco en un container, lo restauró y le dio forma. Con un emocionante detalle: las manos se extienden de modo pronunciado imitando el clásico movimiento del que pide…

muñeco de la alem (1) Otra imagen del Muñeco que causó intriga en el centro cipoleño. Antoni Spagnuolo.

“Un pequeño homenaje para los pibes que están ahí, a los que hacen malabares, los trapitos. Ojalá que haya laburo para todos y todos puedan llevar el pan a su casa”, culminó Brian, ¡la “figura” del viernes!

Brian muñeco de la alem Brian, el del hallazgo y posterior gran gesto, junto a su compañera. Antonio Spagnuolo.

La explicación de Halloween

Halloween es una de las celebraciones características de octubre, cuyas costumbres están arraigadas en lo sobrenatural y lo espeluznante. Esta festividad fue ganando popularidad a nivel mundial, hasta el punto que se empezó a celebrar en la Argentina.

También conocida como “Noche de Brujas”, se trata de una fecha en que se acostumbra disfrazarse y se decoran las casas con cosas terroríficas. Algunos de los disfraces más destacados para esta ocasión son bruja, vampiro, momia o zombi, pero otros optan por opciones menos aterradoras como princesas o superhéroes. En algunos sitios, los niños visitan a sus vecinos en busca de caramelos, donde implementan la frase “Dulce o truco”.

Esta fecha también se la considera como la víspera del Día de Todos los Santos, que es el 1° de noviembre. A su vez, es la antesala los festejos del Día de los Muertos que se hacen el 2 de noviembre, una celebración muy popular en América Central y México. Es una fecha en que recuerda a los seres queridos que ya no están en este plano y se celebra la vida.