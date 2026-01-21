Calor extremo y lluvias: ¿A qué hora llega la tormenta a Cipolletti?

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada calurosa y ráfagas de viento que llegarán a los 45 km/hora. También se anunciaron lluvias y chaparrones en horas de la noche.

Este miércoles será una jornada marcada por las temperaturas extremas y el viento en Cipolletti. El pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anunció temperaturas con máximas de 40° y ráfagas de viento que llegarán a los 45 kilómetros por hora. Lo que anticipa un día caluroso , ideal para refrescarse en algún espejo de agua y disfrutar del aire libre.

Desde las primeras horas del día, el termómetro marcó los 31° a las 10.00 horas. El viento del oeste tendrá ráfagas que oscilarán entre los 9 y 24 km/hora. La temperatura se incrementará a 33° a las 11.00 con un cielo despejado y viento del suroeste que soplará a 30 km/hora.

Hacia el mediodía, el escenario se tornará más caluroso , con temperaturas que llegarán a los 35° a las 12.00 horas. El cielo continuará soleado y el calor se incrementará hasta llegar a los 37° y una temperatura térmica similar. El viento del suroeste continuará presente con ráfagas de entre 18 y 40 km/hora.

Llegada de lluvia y tormentas a la región

Además, el Servicio Meteorológico Nacional anunció la llegada de lluvias aisladas y tormenta con chaparrones. El anuncio anticipa una probabilidad de entre 10% y 40% de la llegada de lluvias a la región. Los vientos del suroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 63% y la visibilidad sería buena. El parte del pronóstico anticipa que después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (2).JPG Este miércoles tendrá temperaturas extremas de calor que llegarán a los 40°. Antonio Spagnuolo

El termómetro marcará los 37° a las 14 horas con el cielo despejado y viento del oeste que mantendrá un ambiente ventoso con ráfagas de entre 18 y 42 km/hora. El calor continuará en ascenso cuando la temperatura marque los 38° a las 15 horas.

Durante la tarde, se consolidará el momento de mayor calor de la jornada con máximas de 40° anunciadas para las 17 horas de este miércoles. El viento tendrá una intensidad de 42 kilómetros/ hora. El cielo continuará despejado durante toda la tarde, ante la ausencia de nubes e inestabilidad.

natatorio La Municipalidad de Cipolletti difundió el listado de piletas y balnearios habilitados para esta temporada de verano 2025/2026.

El calor dará tregua a la noche

La temperatura comenzará a disminuir a las 20.00 cuando el termómetro marque los 36° y una sensación térmica de 33°. El viento del suroeste tendrá menos intensidad con ráfagas de 22 km/hora. Lo que anticipa una noche agradable para las actividades al aire libre.

En horas de la noche, el alivio llegará de forma gradual, cuando el termómetro marque el descenso de la temperatura hasta los 30° a las 20.00 horas. El cielo continuará despejado con viento del suroeste con ráfagas de 23 km/hora. Finalmente, a la medianoche llegará el momento de mayor frescura cuando el termómetro marque los 27 grados.

Embed

Los efectos de una ola de calor en la salud

Las altas temperaturas pueden provocar un golpe de calor, que es el incremento súbito de la temperatura corporal.

Las manifestaciones más habituales del golpe de calor son, además de la la presencia de temperatura corporal elevada, el cansancio, náuseas, vómitos, modificación de la frecuencia cardíaca, dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel, pérdida de la conciencia, síncope e inclusive coma. Pueden darse complicaciones médicas tales como una falla renal o alteraciones respiratorias.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39ºC, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, es importante solicitar asistencia médica de inmediato.