Alerta por tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones en Cipolletti: cuándo llegarán

El pronóstico de la AIC anticipó precipitaciones para las primeras horas de este viernes y la probabilidad de actividad eléctrica durante la noche. También anunció alerta amarilla en ciudades del Alto Valle.

Cipolletti tendrá un viernes inestable , producto del ingreso de aire húmero y cálido sobre el norte de la Patagonia, asociado a un sistema de bajas presiones ubicado en el centro del país. Estas condiciones favorecerán la formación de tormentas durante gran parte de la jornada en el Alto Valle. Durante el día tendrá una máxima de 34°C y está pronosticada la llegada de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones. Mientras que para la noche, la temperatura disminuirá a 16° C.

Durante la mañana , se esperan lluvias débiles y tormentas aisladas , con temperaturas que se ubicarán entre los 17 y 18 grados . El viento soplará moderado a regular desde el sector sudeste, con ráfagas que podrían podrían alcanzar los 42 km/h.

Hacia media mañana, persistirán las precipitaciones intermitentes , con probabilidad de chaparrones y actividad eléctrica . La nubosidad se mantendrá elevada y el viento podría alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h , sin descartar mejoras temporarias.

Al mediodía, las condiciones tenderán a estabilizarse de manera gradual. La temperatura ascenderá hasta los 21 grados, con cielo mayormente cubierto y una rotación del viento hacia el este, que disminuirá su intensidad en comparación con las horas previas.

ECP LLUVIA (3).jpg La llegada de la lluvia está anunciada para las primeras horas de este viernes y durante la noche. Estefania Petrella

El momento más cálido del viernes

Durante la tarde, el termómetro continuará en ascenso y llegará a los 25 grados, todavía bajo el cielo cubierto. Con el correr de las horas, comenzarán a aparecer nubes y claros, anticipando una mejora parcial en el estado del tiempo.

Hacia las 17, la máxima alcanzará valores cercanos a los 29 grados, con viento leve del sector sur y períodos con el cielo parcialmente despejado, lo que permitirá condiciones más agradables en la región.

En horas de la tarde-noche, se anticipa un cielo mayormente despejado, con una temperatura cercana a los 26° y viento moderado del sudeste, lo que consolidará una mejora respecto del inicio del día.

Lluvia Las precipitaciones están anunciadas para las primeras horas del viernes y aumenta la probabilidad hacia la noche. Anahí Cárdena

Para el fin de semana, el pronóstico anticipa que el sábado presentará un ascenso de la temperatura, mientras que el domingo volverá la inestabilidad, con probables tormentas eléctricas sobre el Valle Medio y la Costa Atlántica. En la zona cordillerana, dominará el flujo del oeste, con aire seco y máximas templadas a cálidas.

Alerta amarilla por tormentas en Río Negro

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas emitió un alerta amarilla por tormentas para este viernes que afectarán a Cipolletti y otras localidades del Alto Valle. En algunas ciudades se pronostica hasta la caída de granizo.

Los departamentos afectados por complejo pronóstico son General Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa, Adolfo Alsina, San Antonio, Valcheta y parte de El Cuy.

ECP TORMENTA.jpg Estefania Petrella

A través de su sistema de alertas tempranas, la AIC detalló que el sector cipoleño será afectado por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y podrán estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 40 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos.

En ese sentido, desde el Servicio Meteorológico Nacional plantearon que en algunos sectores del Alto Valle las ráfagas que pueden superar los 70 km/h y puede haber presencia ocasional de granizo. "Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente", aseguraron.