El calor dará tregua en Cipolletti: ¿A cuánto llegará la temperatura?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas máximas de 30° con la presencia de nubes durante la tarde. También anunció viento del sudeste con ráfagas de hasta 40 km/hora.

Las temperaturas máximas anunciadas para este jueves 22 llegarán a los 30°.

Cipolletti tendrá un jueves caluroso , con nubosidad variable y viento persistente , según lo anunciado el Servicio Meteorológico Nacional . Las temperaturas irán en ascenso desde la mañana y alcanzarán valores cercanos a los 30 grados durante la tarde, con ráfagas de viento del sudeste de hasta 40 km/hora.

Durante las primeras horas, el termómetro marcará 20 grados a las 9 , con cielo parcialmente nublado y viento del sector sudeste entre 21 y 41 kilómetros por hora . Cerca de las 10, la temperatura subirá a 21 grados , el cielo se presentará cubierto y se mantendrán ráfagas moderadas, con una sensación térmica similar.

Cerca del mediodía, las condiciones mostrará la llegada de algunas nubes. A las 12 se anticipan 23 grados , con cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica que alcanzará los 25 , producto del viento constante del sudeste, que podría llegar a 44 kilómetros por hora .

Con el avance de la tarde, el calor se hará más intenso. Para las 14, el pronóstico anticipa 27 grados, con nubes y claros, mientras que el viento mantendrá su presencia, con ráfagas similares a las del mediodía. Estas condiciones crearán un ambiente seco y cálido en gran parte de la ciudad.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (10).JPG Será una oportunidad para disfrutar la costa del Río Neuquén. Antonio Spagnuolo

El momento más caluroso de la jornada

El pico térmico se registrará cerca de las 17, cuando la temperatura alcanzará los 30 grados, bajo un cielo mayormente soleado. Aunque el viento disminuirá levemente su intensidad, continuará soplando desde el sudeste, con valores de entre 17 y 40 kilómetros por hora, lo que aportará algo de alivio ante el calor.

Hacia la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura. A las 20 se pronostican 26 grados, con cielo parcialmente despejado y viento del este, mientras que cerca de las 23 el registro bajará a 24 grados, con cielo despejado y menor intensidad del viento, cerrando una jornada marcada por el calor y la variabilidad en la cobertura nubosa.

Paseo Costero Isla Jordán.JPG La comunidad de Cipolletti elige el río para disfrutar del tiempo libre. Antonio Spagnuolo

Alerta por tormenta eléctrica con lluvias de hasta 40 mm, granizo y fuertes vientos en gran parte del país

La inestabilidad continúa en enero y todo indicaría que el clima seguiría así en lo que resta del mes. La mitad del país está bajo una alerta meteorológica este jueves 22 de enero.

El fenómeno incluirá intensas ráfagas de viento, fuertes lluvias y hasta granizo. Así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mediante su sistema de alerta temprana.

El área de las alertas dibuja una llamativa franja amarilla en el mapa nacional.

alerta tormentas smn Hay alerta por tormentas eléctricas en gran parte del país.

Alerta amarilla por fuertes tormentas

El SMN emitió una alerta de nivel amarillo que golpeará con intensidad este jueves: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes", se aclaró.

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las provincias afectadas son Jujuy, Salta, Catamarca, una pequeña porción de Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Chubut.

ECP TORMENTA.jpg Río Negro, una de las provincias afectadas por el alerta amarilla. Estefania Petrella

Particularmente en Río Negro, el SMN advirtió por las ráfagas de viento. "Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 70 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos".

Alerta por intensas lluvias

Por otro lado, el organismo indicó que rige otra alerta amarilla por fuertes lluvias para este jueves.

"El área será afectada por lluvias, algunas localmente intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm. No se descarta la ocurrencia de algunas tormentas aisladas embebidas", precisaron. Esta alerta afectará únicamente a la provincia de Chubut.

tormentas (1) Tras días de calor y humedad intensos, este jueves gran parte del país se verá afectado por tormentas.

El alerta continúa el viernes

Según el SMN, para el viernes 23 la alerta por tormentas se mantendrá en varias de las provincias afectadas este jueves. La advertencia se repite en Jujuy, Salta, Catamarca, una pequeña porción de la Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Además, se suma el este de Neuquén, que estará también azotado por tormentas.

alerta tormentas

Para la mayoría de las zonas dentro del alerta, el pronóstico del SMN fue el mismo: "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual".