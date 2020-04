Weretilneck presentó proyectos para aliviar a monotributistas y autónomos

El senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó dos proyectos con la finalidad de alivianar la situación de un importante sector de la sociedad argentina que trabaja en calidad de contribuyentes monotributistas y autónomos, que no tuvieron auxilio y hoy sufren el enorme inconveniente de no poder trabajar y no contar con sus ingresos propios.