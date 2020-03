El exgobernador rionegrino explicó que la compleja situación epidemiológica implicará un desafío importante para todo nuestro de sistema de salud y en particular para los trabajadores sanitarios. “Los profesionales y técnicos de la salud, así como los trabajadores administrativos y de mantenimiento del rubro sanitario, deberán en muchos casos extender sus jornadas laborales cumpliendo horas extras, como así también efectuando guardias no habituales, poniendo en riesgo su salud y ejerciendo así un rol fundamental para la salud pública y el bien de nuestra comunidad”.

“Es por ello que, en este contexto, solicitamos al Poder Ejecutivo que exceptúe por el ejercicio fiscal 2020 el pago del Impuesto de Ganancias a todo el personal sanitario, tanto del sector público como privado, en tanto que el cobro por parte de muchos de ellos de un monto extraordinario a partir del cumplimiento de horas extras como de guardias no habituales, hará que sean alcanzados por el impuesto cuando normalmente no lo son. Ello haría que el tiempo extra en el que ponen en riesgo su salud no sea adecuadamente remunerado. Es por eso que solicitamos se los exceptúe del impuesto en el corriente ejercicio fiscal”, concluyó.

LEÉ MÁS

Aumentaron a 68 los casos nuevos positivos en el país

Menos gente en los bares cipoleños y cierres de gimnasios y clubes por prevención

El pánico ya deja góndolas sin productos esenciales

Acuerdo con gremios para garantizar servicios en las escuelas