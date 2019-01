Al respecto, comentó que los yuyos están muy altos y que todas las noches tienen que tirar veneno para que las viudas negras y las culebras que proliferan en la maleza no ingresen a sus hogares.

"No tenemos ni cordón cuneta y nos quedamos sin agua porque la bomba no tiene capacidad y no da abasto. En teoría este era el barrio modelo para erradicar las tomas y pero se convirtió en una. El abandono es hasta peligroso por la delincuencia, los yuyos tapan los autos y no podemos ver nada de lo que pasa", concluyó Augusto.

