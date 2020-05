Un policía de la Comisaría 24 tiene coronavirus y aíslan al personal

La novedad comenzó a circular muy rápido por grupos de WathsApp; y más tarde, la referente de Epidemiología del hospital, María Luz Riera, confirmó a LM Cipolletti que, efectivamente, hay otro efectivo diagnosticado positivo por coronavirus en esta ciudad, que cumple servicio en la Comisaría 24.

Aclaró que es otro caso que no tiene que ver con la situación de los agentes bajo aislamiento, algunos asintomáticos y otros positivos, que proceden de Balsa Las Perlas. Es un caso nuevo, de modo que Cipolletti registra dos positivos en la jornada de este miércoles: uno de la Subcomisaría 82 de Balsa Las Perlas, con domicilio en esta ciudad; y otro efectivo de la Comisaría 24, ubicada en el barrio Don Bosco. "No están vinculados", aseveró Riera.

Por estas horas, el personal de Salud Pública sigue el protocolo que se aplica en estos casos para proceder al traslado e internación del efectivo de la Comisaría 24 con Covid-19. De manera paralela, se aísla al personal que tuvo contacto estrecho con el efectivo policial, más allá de que no presente síntomas. Es una medida de rigor que se aplica en estos casos para prevenir nuevos contagios.

Los efectivos que se fueron a la casa son cuatro, entre el jefe de la unidad y algunos oficiales, quienes han sido reemplazados para que la unidad siga trabajando con normalidad, como está ocurriendo. El aislamiento obligatorio para los que se retiraron es por los próximos 14 días y comienza a regir a partir de hoy.

En diálogo con LMCipolletti, el jefe de la Regional V, Daniel Uribe, comentó que durante la madrugada de hoy (27/5) desinfectaron toda la Comisaría 24, en conjunto con personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y Salud Pública.

Dijo que los oficiales aislados ya fueron reemplazados, igual que el jefe de la unidad. "El subcomisario (Gustavo) Ruíz Trigo, a cargo de la Comisaría 44, supervisa también la Unidad 24", detalló Uribe.

Para llevar tranquilidad a la población, el jefe de la Regional V aclaró que la comisaría sigue trabajando, no se cerró, como ocurre en Balsa Las Perlas. Y sostuvo: "Que la gente se acerque a la unidad y no tenga miedo, porque el personal ya está aislado y estamos trabajando bajo las normas que dispone Sanidad. La Policía no hace nada ni se manda sola. Acá se cumple lo que dice Salud Pública".

No se trata de aislar a todo el personal, porque en la unidad funcionan con guardias rotativas, de modo que los empleados policiales que tuvieron que retirarse son los que trabajaron codo a codo y compartieron varias horas de trabajo con el compañero diagnosticado positivo.

Sin embargo, la novedad de un caso positivo generó honda preocupación puertas adentro de la unidad, entre los empleados policiales que no fueron aislados y siguen saliendo a la calle.

Mientras tanto, los gobiernos de Río Negro y Neuquén comienzan a analizar nuevas medidas para contener la sucesión de contagios. Tanto es así que los puentes interprovinciales vuelven a fase 1. Sólo podrán cruzar los trabajadores esenciales.

La restricción, que tendrá vigencia entre las 00 horas del 29 de mayo y el 5 de junio, inclusive, alcanza al puente carretero Cipolletti-Neuquén; el tercer puente Cipolletti-Neuquén, el puente Cinco Saltos-Centenario, el dique interprovincial Ingeniero Ballester, el puente Balsa Las Perlas-Neuquén y el puente Dina Huapi- provincia del Neuquén, sobre Ruta Nacional 40.

A nivel local

Hacia el seno del Municipio, no se toman por el momento medidas que cambien el escenario actual. Pero la dinámica del Covid-19 cambia minuto a minuto, y no se descarta que mañana, cuando se reúnan todos los integrantes del Comité de Crisis local y evalúen la situación, haya novedades. Oportunamente, si lo consideran así, lo informarán oficialmente.

El secretario de Gobierno, Alfredo Muruaga, dijo a que por ahora no tienen previsto hacer un cambio. "Todo sigue como está", acotó. Recordó a la población que la pandemia en Cipolletti es de transmisión comunitaria, de modo que "nadie está exento de contagiarse".

"Basta con que no se guarden ni se cumplan todas las medidas de distanciamiento, como lavarse las manos, utilizar barbijo y alcohol en gel, mantener la distancia y no reunirse. En la medida que esto pase, seguramente vamos a seguir teniendo casos", agregó.

El funcionario municipal advirtió que pareciera que no se termina de entender cuáles son los alcances de una pandemia. "El virus está y no se fue. Las nuevas aperturas en esta ciudad no indican lo contrario. Las reuniones siguen prohibidas, incluso las familiares. Nada de eso está permitido, porque no sabemos dónde está el virus y cuándo nos podemos contagiar y contagiar a otras personas", cerró Muruaga.

