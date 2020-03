En tanto, sobre los casos ya conocidos no hubo novedades. La paciente diagnosticada con la enfermedad en Viedma continúa asintomática. "Estamos esperando el resultado del segundo análisis y hoy se le realizó el tercer hisopado. Estos dos controles son necesarios para darle el alta del hospital", dijo Zgaib.

El niño de Bariloche que tenía síntomas similares aún no sabe si tiene la enfermedad, ya que no están los resultados del análisis en el Instituto Malbrán. "Nos preocupa que no estén los resultados", afirmó Zgaib. Fuentes de Salud afirmaron que en los próximos días se definirán otros laboratorios para descentralizar el estudio de los casos sospechosos.