“Ante el caso confirmado de coronavirus de una docente de Viedma se requirió la suspensión de clases en esa ciudad, solicitud que fue denegada por las autoridades provinciales. Luego, reiteramos el pedido al ministro de Salud y la ministra de Educación y Derechos Humanos la necesidad de suspender las clases en la capital provincial, atento a la declaración del estado de máxima alerta sanitaria. Sumado al Decreto 236/20 que también dispone la suspensión preventiva de todos los actos públicos y fiestas populares que impliquen una afluencia masiva de público”, relataron las autoridades del gremio.

unter sede central El gremio Unter pidió suspender las clases.

Agregaron que fue declarado pandemia por la OMS, por consiguiente, se solicita que se suspendan preventivamente las clases en la provincia.

“Los elementos de higiene que han enviado son insuficientes y de dudosa calidad, razón por la cual desde seccionales de Unter se han mandado a analizar muestras de lavandina recepcionadas en las escuelas. En algunos edificios no hay agua, en otras no hay jabón, en la mayoría, desde cada Consejo Escolar se repartió un pan de jabón blanco por aula, que deberá ser compartido por más de veinte estudiantes. Se plantea la suspensión de clases por treinta días en los establecimientos educativos de toda la provincia, debido a que la escuela es un lugar que aglutina a muchas personas que podrían constituirse en población en riesgo: estudiantes, trabajadores, madres, padres, familiares, también porque no se ha garantizado la provisión de insumos de limpieza necesarios para el mantenimiento de las condiciones de higiene que atienda la demanda de las comunidades educativas”, expresaron.

En la conferencia añadieron que en el propio sindicato se definió la suspensión de actividades gremiales que impliquen aglomeración de gente.

LEÉ MÁS

Por qué la Patagonia puede ser la más afectada por coronavirus

Sin casos sospechosos y con aumento de las consultas

Alerta sanitaria máxima en Río Negro: suspenden todos los actos masivos

"Las personas que infrinjan el aislamiento tendrán responsabilidades penales"

¿Qué actividades quedaron suspendidas en Cipolletti?