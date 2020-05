Se les inunda el departamento por una rotura que el vecino no arregla

“Estamos hace 15 años y aún estamos pagando la vivienda, pero ya hace tiempo que no podemos vivir tranquilos. Los causantes son los inquilinos del piso de arriba, una pareja que se dedica a hacernos la vida imposible. Los primeros conflictos comenzaron por los ruidos molestos durante la madrugada; arrastran muebles, rompen cosas contra el piso y corren, provocando vibraciones que no dejan dormir. Tras el reclamo, el hombre bajó con un cuchillo, me rompió la puerta a patadas y me amenazó”, relató la mujer, que desde ese momento vive con miedo. Al tiempo, familiares de la pareja le dijeron que la iban a hacer desaparecer.

En marzo del 2019, de forma imprevista, comenzó a llover dentro de la vivienda. “Se rompió un caño y nos caía agua encima. Se humedecieron todas las paredes. Los inquilinos se negaron a realizar el arreglo, y buscamos a la propietaria para que nos dé una solución, pero nos cortaba el teléfono cada vez que llamamos. Al parecer, ella y los inquilinos son familiares”, indicó.

