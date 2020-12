Reclamaron por el acto de egresados en una escuela primaria

La convocatoria de las familias fue a las 10 sobre la calle Ecuador, entre Belgrano y Villegas, frente al establecimiento educativo que se encuentra cerrado. Hasta el lugar llegaron una docena de padres y madres junto con alumnos del séptimo grado para pedir por el acto presencial, pero se encontraron con que no se presentó ninguno de los directivos citados.

Otras de las madres, Cynthia Loncoman, relató que el acto se podía hacer hasta cortando la calle, como propuso el Municipio.

“Están dadas todas las garantías. El CPE entregaría todos los elementos, y si eso no pasa, las familias estamos dispuestas a traer todos los elementos necesarios para cumplir el protocolo, incluso limpiar el colegio si es necesario. No es justo que los chicos luego de pasar tantos años juntos no se puedan despedir, ni les puedan entregar su diploma. El acto, con los protocolos correspondientes, se puede realizar sin problemas”, comentó.

Los presentes indicaron que las familias tienen toda la buena predisposición, pero resta que los directivos los escuchen y acompañen en la decisión.

“Desde la escuela propusieron realizar el acto de manera virtual, y el año que viene si creen necesario harán el acto presencial. El año que viene los chicos ya estarán en el secundario y no tiene sentido”, añadió Cynthia.

Agregó que, en caso de no tener respuestas favorables, las familias organizarán un acto simbólico en alguna plaza de la ciudad para que los chicos al menos puedan despedirse de sus compañeros.

Los egresados del séptimo grado en la escuela 111 son un total de 38 divididos en dos cursos.

Hasta la semana pasada sólo ocho escuelas de Cipolletti habían confirmado el acto de egresados de forma presencial, y el resto ni siquiera había propuesto un acto virtual. Los eventos se realizarán en las escuelas primarias 192, 234, 366, 142, 221 y la 50, mientras que los colegios secundarios que también optaron por la metodología presencial fueron los CET 30 y 15.

El protocolo de Educación

Según indicaron desde el Consejo de Educación, el protocolo para actos de egresados presenciales sólo contempla a estudiantes de escuelas primarias y secundarias, y se deberá realizar al aire libre y con distancia social. Deberán ser estudiantes de un mismo grado o curso sumado a dos acompañantes por cada uno. También se contempla al equipo directivo, docentes y personal no docente.

Estará permitido el ingreso de un fotógrafo, y en el caso de que sea la familia quien quiera sacar fotos, podrán hacerlo sin moverse de su lugar dispuesto. Se prohibirá el ingreso de cualquier persona con síntomas compatibles con Covid-19. Tampoco personas que se encuentren en aislamiento.