Los actos de egresados al aire libre tienen fecha y lugar confirmados

No obstante, falta que lo hagan otras instituciones que ya anticiparon su voluntad para realizar actos de egresados presenciales. Ellos son la Escuela 50, 221, 192, 234 y el CET 15. La comunidad educativa del CET 9 también reclamó terminar de esta manera el nivel secundario, pero eso estaba por verse ya que los directivos en principio habían manifestado su disconformidad.

Según Pihuala, el próximo 8 de diciembre terminan las clases bajo la modalidad virtual y los establecimientos educativos que quieran realizar actos de egresados presenciales "tienen todo para hacerlo".

Aseguró que las instituciones que ya prestaron su conformidad se les proveyó alcohol en gel, detergente, lavandina, desodorante y otros elementos de bioseguridad. Desde el CPD dijo que suministraron la pistola para tomarle la temperatura a los que asistan al acto de colación. "Tenemos para mandar máscaras para los docentes y algunos barbijos", acotó.

Los directivos tienen la libertad de definir cómo organizarán los actos de egresados, si serán todos el mismo día o no. Si los alumnos ingresarán por tandas, entre otros aspectos. No obstante, todos los actos no pueden durar más de una hora, y solo se permite el ingreso de dos acompañantes por estudiante que asista.

Está prohibido la concurrencia de personas con Covid-19 o que se encuentren aisladas por haber estado en contacto estrecho con un positivo.

Los actos de egresados confirmados se realizarán en los patios de las escuelas y mientras dure, no más de una hora, los que concurran no podrán hacer uso de las instalaciones sanitarias. "Es el protocolo que se tiene que cumplir a raja tabla", aseveró Pihuala.

desde el CPE no tendrán problemas de que otra institución ofrezca su aval en los próximos días para la realización de los actos de colación de sus alumnos de nivel primario y secundario al aire libre. "Si se agrega otra, será bienvenida", cerró el referente del Consejo Escolar.