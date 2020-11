Desde el Consejo Provincial de Educación informaron a LM Cipolletti que sólo ocho escuelas confirmaron hasta hoy que realizarán el acto de egresados presenciales con el protocolo previsto, y que una más aún no lo resolvió. Además, dijeron que el resto, unos 66 establecimientos escolares, le dijeron no a la prespecialidad.

El delegado zonal, Roberto Pihuala, contó que sólo seis escuelas primarias de Cipolletti confirmaron que realizarán el acto de forma presencial . Se trata de las escuelas 192, 234, 366, 142, 221 y la 50. Mientras que los colegios secundarios que también optaron por la metodología presencial fueron los CET 30 y 15, y que en el transcurso de la semana se iba a resolver la situación de la ESRN 5 del barrio Rosauer, ya que tenían intensiones de convocar al acto presencial pero no cuentan con patio externo, tal como lo exige el protocolo.

Las escuelas tienen tiempo para resolver qué hacer hasta el 8 de diciembre, día en el que finaliza el ciclo lectivo. Los actos se realizarán entre el 8 y el 15 de diciembre. Muchas de las escuelas dijeron que no harán acto presencial ni virtual, y frente a eso no podemos decir nada. No vamos a cuestionar las decisiones de los directivos, pero sí acompañar lo que deseen hacer”, explicó Pihuala a LM Cipolletti.

Afirmó que a quienes realicen actos presenciales, el CPE brindará todo el apoyo con materiales necesarios sumado a limpieza y desmalezamiento de los patios, lugar donde por norma deberán realizar el encuentro.

“Se brindará un servicio de asistencia para realizar el trócolo, el personal de seguridad e higiene colaborará en que se cumpla el distanciamiento social obligatorio, y el protocolo en general. Tendrán alcohol en gel y líquido, lavandina, detergente, pistolas para controlar la temperatura, barbijos, y los porteros necesarios limpiar. También se coordinará las ubicaciones de cada uno”, relató el funcionario.

Pihuala indicó que muchos directivos expresaron la intensión de esperar hasta febrero para evaluar la situación epidemiológica y si bajan los casos, poder convocar a los actos presenciales.

“La decisión queda a criterio de cada directivo. Algunas dijeron que si en febrero cuando empiecen las clases están dadas las condiciones, realizarán la entrega de los diplomas correspondientes. Desde el CPE indicamos que es un proceso pedagógico, brindamos todo el protocolo para Covid”, añadió Pihuala.

El protocolo de Educación

Según indicaron desde el Consejo de Educación, el protocolo para actos de egresados presenciales sólo contempla a estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Deberán ser estudiantes de un mismo grado o curso sumado a dos acompañantes por cada uno. También se contempla al equipo directivo, docentes y personal no docente.

Estará permitido el ingreso de un fotógrafo, y en el caso de que sea la familia quien quiera sacar fotos, podrán hacerlo sin moverse de su lugar dispuesto.

Estará prohibido el ingreso de cualquier persona con síntomas compatibles con Covid-19. Tampoco personas que se encuentren en aislamiento.