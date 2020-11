Supervisores y directivos rechazan los actos de egresados presenciales

La semana pasada quedó aprobado el protocolo para realizar actos de egresados en forma presencial. Según informaron desde el Consejo Provincial de Educación, será para los egresados de escuelas secundarias y primarias, no así para nivel inicial. Esta decisión generó un rechazo por parte del gremio de docentes Unter, y esta semana se le sumaron supervisores de Cipolletti y una veintena de directivos.

“Por un lado es impracticable y, por otro, está en total disonancia con las normas de seguridad establecidas para nuestra localidad y la provincia ya que habilitaría, por ejemplo, concentraciones de personas en cantidades superiores a las permitidas actualmente, generando focos de posibles contagios en un momento en el cual Cipolletti tiene la mayor cantidad de casos de Covid-19 de Río Negro”, cuestionaron en la nota firmada por cuatro supervisores y 19 directivos.

En la nota indicaron que docentes, directivos y las comunidades educativas en general se enteraron de los protocolos para los actos presenciales por los medios, y que no fueron consultados ni llamados para coordinar las acciones conjuntas.

“Rechazamos la responsabilidad que Educación deposita en los Equipos Directivos de las escuelas en cuanto a la decisión de realizar los actos de manera presencial, aplicando un protocolo cuya implementación es absolutamente compleja y riesgosa. Exigimos que, en este momento tan trágico de la humanidad, se priorice la salud de la población por sobre cualquier otra cosa y se respete el derecho al trabajo en condiciones de salubridad”, expresaron.

Según detallaron, no hay condiciones de salud en la ciudad para realizar los actos. Indicaron que Cipolletti no se cuenta con el personal de PSA necesario para garantizar las condiciones de salubridad requeridas ni los elementos necesarios para poder determinar qué persona presenta síntomas o no al momento de ingresar a cada establecimiento.

Contaron que los estudiantes se merecen un reconocimiento a la trayectoria transcurrida y por eso proponen que las ceremonias sean virtuales y asincrónicos donde cada estudiante y familia pueda acceder, a su tiempo y a su manera.

La propuesta, según detallaron, es realizar actos virtuales en calidad de homenaje, realizar diplomas digitales de reconocimiento a cada estudiante, y programar el acto presencial para el año 2021 contemplando que el año es bianual y que habrá estudiantes que deban recuperar contenidos.

El protocolo de Educación

Según indicaron desde el Consejo de Educación, el protocolo para actos de egresados presenciales sólo contempla a estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Deberán ser estudiantes de un mismo grado o curso sumado a dos acompañantes por cada uno. También se contempla al equipo directivo, docentes y personal no docente.

Estará permitido el ingreso de un fotógrafo, y en el caso de que sea la familia quien quiera sacar fotos, podrán hacerlo sin moverse de su lugar dispuesto.

Estará prohibido el ingreso de cualquier persona con síntomas compatibles con Covid-19. Tampoco personas que se encuentren en aislamiento.