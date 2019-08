Radio abierta con el plantel del Albinegro

Sin embargo, la dirigencia no se inclinó por presentaciones estridentes. Limitó los anuncios a las redes sociales.

Siempre que se inicia un nuevo camino, se renueva la ilusión de los hinchas que ni siquiera en partidos amistosos pudieron ver en acción al nuevo once, ya que ese tipo de ensayos no son del agrado del técnico. Entonces, la AM LU19 decidió realizar una radio abierta con los jugadores anoche y dedicarle dos horas a la presentación en sociedad a través del programa El Búnker Deportivo, que también recibió a simpatizantes en la confitería de la sede.

Alan Aldalla, Nicolás Trecco, Manuel Berra, Hernán Altolaguirre, Brian Visser, Pablo Opstapkiewicz, Gonzalo Bárez, Martín Sarraute, Damián Jara, Cristian Fornillo y Maximiliano Tormann son los que se han sumado al proyecto que comienza el domingo a las 14:30 en General Pico.

Un bahiense de referí

Ayer se anunció la primera programación de la temporada y quedó confirmado el bahiense Sergio Testa como árbitro principal para el cruce de Cipolletti ante Ferro.

No todos los compromisos de la zona irán el domingo, porque ninguno quiso coincidir con la televisación del River-Boca. El sábado, Sansinena será local ante Desamparados, Peñarol en San Juan debuta contra Maipú y Estudiantes de San Luis ante Villa Mitre.

Para el domingo programaron a Olimpo en Bahía Blanca contra Deportivo Otamendi (desde las 11), Deportivo Madryn versus Camioneros (14:45) y Huracán Las Heras ante Universitario de San Luis (15).

Ya ingresaron todos los pases de los refuerzos

El pase de Nicolás Trecco fue el último en ingresar, y de esta manera Cipolletti llenó el cartón de habilitaciones. Con 11 caras nuevas, la operación con el delantero se presentó un poco más compleja por estar su ficha en Gibraltar. El ex Roca cumplió contrato allí el 30 de junio, luego firmó con el Albinegro en la Argentina y es por eso que desde AFA esgrimieron que no habría mayores conflictos, más de una cierta presión de los europeos para alcanzar el libre deuda del parte del jugador.

Las leyes deportivas en este sentido son claras y como Trecco no incumplió en ninguna de ellas, las cosas se terminan resolviendo de oficio, más allá de que después pueda seguir el reclamo económico del futbolista por la vía legal a la institución. Así fue, y ya con todo en orden Trecco formará parte del equipo.