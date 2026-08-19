Un niño rionegrino viajó a ver a River y entró a la cancha con Gonzalo Montiel: "Fue el mejor día de mi vida"

Silvio García viajó con su hijo a ver a River. Lo entrevistaron en la previa y terminó ingresando al campo de juego. Una historia que conmovió en redes a cientos de hinchas que recordaron el amor que une a padres e hijos por el Club Atlético River Plate.

Un niño rionegrino viajó a ver a River y entró a la cancha Montiel: '' fue el mejor día de mi vida''.

Fantino, un niño oriundo de Viedma , vivió un momento inolvidable al ingresar al campo de juego del estadio Monumental de la mano del defensor Gonzalo Montiel , en la previa del partido disputado entre River Plate y Rosario Central . La oportunidad de concretar el viaje desde la capital rionegrina hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a su padre, Silvio García, fue gestionada a través de la Agrupación River Viedma, transformando la travesía familiar en una experiencia histórica para la comunidad local.

Silvio dialogó con LM Cipolletti y contó que a fines de julio, Fantino cumplió años y le dió a elegir: festejar el cumpleaños número 10 o ir a ver a River . El niño no dudó y comenzaron las gestiones para poder viajar y ver al millonario en un partido de local.

Finalmente, lo lograron. Al llegar al barrio de Nuñez, fueron entrevistados para ser sumados a un video institucional y allí contaron cómo se sentían con el poder concretar el viaje y minuto depués, fueron anoticiados de algo que cambiaría por completo el plan original: Fantino entraría a la cancha acompañado por los jugadores.

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Poco después, la familia fue contactada por otro miembro de la organización y citada en la confitería del club, donde ya había otros chicos seleccionados para vivir la misma experiencia.

Ahí le preguntaron a Fantino con qué jugador le gustaría salir a la cancha. Sin dudarlo, eligió a Gonzalo Montiel. Le explicaron que no iba a ser fácil coordinarlo, pero lo intentarían y, finamente, lo lograron.

El ingreso con Montiel

Los nenes fueron agrupados por separado de sus padres, que quedaron cerca del túnel por donde salen los jugadores. Allí, el plantel los saludó con un choque de manos y se podía ver en los ojos de los más pequeños la ilusión de vivenciar un momento así. Instantes después, Fantino pisó el campo de juego del Monumental tomado de la mano del defensor de River.

Al publicarlo en su cuenta oficial, el club viralizó el momento y esto desprendió múltiples comentarios que hacían referencia al recordar la primera vez que fueron a una cancha con sus padres, al sacrificio que comprende hacer un viaje de distancias similares y a la importancia de compartir tiempo de calidad con los hijos. Tal fue así que el actor y conductor Pedro Alfonso expresó su deseo de hacer un programa que relate la primera experiencia de las familias en el Monumental y agregó ''tantos hinchas verdaderos por todo el país que aún no tuvieron la posibilidad de tener esta experiencia única y que el club pueda cumplir esos sueños sería muy lindo".