Trabajo silencioso y contrarreloj para recuperar ciudades del Alto Valle afectadas por el temporal

Mientras el agua no da tregua, Municipios como Fernández Oro trabajan a destajo para garantizar el funcionamiento. Las condiciones climáticas complican todo.

En medio de un temporal con lluvias récord que afecta gravemente la transitabilidad y la infraestructura del Alto Valle rionegrino , el Municipio de Fernández Oro ha desplegado intensos operativos para mitigar las consecuencias del agua y el barro en las calles de la ciudad. Lo mismo sucede en Cipolletti y otras ciudades vecinas cuyas calles se vieron deterioradas por las condiciones climáticas.

El constante caudal de agua ha causado el deterioro del entramado vial y acumulaciones críticas en diversos sectores, obligando a las cuadrillas municipales a mantener jornadas de trabajo ininterrumpidas para evitar complicaciones mayores en los barrios.

Entre las tareas prioritarias llevadas a cabo por el equipo de Servicios Públicos , destaca la reciente intervención sobre la calle Primeros Pobladores , donde se avanzó con la instalación de un nuevo sistema de desagote . Tras la colocación de la infraestructura de drenaje, las cuadrillas realizaron el relleno y la compactación del terreno con maquinaria pesada para devolver la estabilidad y la transitabilidad a la arteria.

A su vez, en el marco de las acciones preventivas y de contención social frente al mal tiempo, el personal municipal concretó tareas de corte y embolsado de leña destinadas al Plan Calor, asegurando la asistencia a las familias locales que más lo necesitan.

Limpieza preventiva y mantenimiento urbano

Para garantizar el correcto escurrimiento del agua y mitigar anegamientos en la vía pública, los agentes municipales continúan desplegados en puntos estratégicos de la localidad. Las labores diarias abarcan:

Desobstrucción y limpieza de bocas de tormenta .

Barrido y saneamiento de cordones cuneta .

Recolección de residuos y tareas de desmalezamiento en distintos sectores urbanos.

Desde el Municipio local ratificaron el compromiso del personal que se encuentra trabajando incansablemente en la calle bajo la premisa "Seguimos trabajando", focalizando esfuerzos para mantener la ciudad en condiciones operativas y resguardar el bienestar de los vecinos durante la emergencia climática.