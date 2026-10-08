Proponen declarar la emergencia vial e hídrica en el Alto Valle ante las intensas lluvias

A raíz del estado deteriorado de las calles, un vecino realizó la propuesta. En qué puntos se basó y qué chances hay de que prospere.

El estado de las calles continúa afectando a los vehículos.

Las recientes precipitaciones registradas en la región, las calles deterioradas y los pronósticos meteorológicos para los próximos días han encendido las alarmas en el Alto Valle . Ante esta situación de persistentes lluvias , un conocido vecino impulsa un pedido formal para que se declare la emergencia vial e hídrica , en especial énfasis en ciudades donde el estado de las arterias urbanas genera una creciente preocupación.

La gran cantidad de calles de tierra y el anegamiento en diversos sectores han dificultado seriamente la transitabilidad en la zona, obligando en ocasiones al uso de grúas y auxilio mecánico para retirar vehículos varados o dañados por el poceado extremo.

Frente al complejo panorama, Christian Matzkin señaló que el impacto de las lluvias requiere decisiones concretas y urgentes por parte de las autoridades.

"Las lluvias de estos últimos días y el pronóstico para la próxima semana nos ponen frente a una situación que requiere decisiones concretas y urgentes. Gran parte de nuestras calles son de tierra y hoy muchas se encuentran en condiciones muy difíciles de transitar. A esto se suma la necesidad de mejorar el funcionamiento de los sistemas de drenaje y desagüe", argumentó.

En ese sentido, remarcó que no es momento de buscar culpables, sino de enfocar esfuerzos en un Plan de Contingencia Vial e Hídrica liderado por los Municipios del Alto Valle, el cual contemple medidas extraordinarias mientras persista el mal tiempo.

Puntos clave del Plan de Contingencia propuesto

La iniciativa presentada contempla una serie de ejes de acción destinados a atender de manera prioritaria las zonas más afectadas:

Declaración de emergencia municipal: Formalizar la emergencia vial e hídrica por un período determinado para reasignar y concentrar recursos, presupuesto y maquinaria pesada en los sectores críticos.

Operativo especial de calles: Desplegar cuadrillas y maquinaria de forma diaria para el perfilado y reparación urgente de los caminos más deteriorados.

Creación de Corredores Seguros: Priorizar y garantizar la transitabilidad de las arterias troncales que conectan con centros de salud, establecimientos educativos y comercios de insumos esenciales.

Guardias 24 horas en sectores vulnerables: Diversificar la presencia municipal mediante guardias permanentes en barrios y zonas periféricas.

Mapa diario de transitabilidad: Elaborar y difundir un reporte diario que identifique el estado de las calles (transitables, en reparación o a evitar).

Gestión de recursos provinciales: Solicitar auxilio extraordinario ante el Gobierno de Río Negro y Vialidad Rionegrina para sumar más equipamiento y materiales.

Las chances de que prospere

Aunque se reconoce que no será posible reparar la totalidad de las calles de manera simultánea, el impulsor de la medida enfatizan la necesidad de fijar prioridades para evitar que ningún vecino quede aislado de los servicios esenciales. "Todos amamos este lugar, intentemos cuidarlo", concluye el pedido de la comunidad.

¿Hay chances de que prospere el pedido? Difícil porque desde los Municipios aseguran estar haciendo todos los esfuerzos posibles y que hasta que no componga el tiempo imposible concretar las mejoras.