Alerta amarilla en Cipolletti: refuerzan tareas para evitar complicaciones por el agua

Ante el alerta que mantiene el Servicio Meteorológico Nacional, el Municipio desplegó un operativo especial que recorre distintos barrios.

El Municipio de Cipolletti mantiene activa una guardia con diferentes áreas en barrios de la ciudad, por las constantes lluvias.

Cipolletti refuerza durante esta semana las tareas preventivas en distintos sectores de la ciudad ante el pronóstico de lluvias persistentes . Los trabajos incluyen la limpieza de bocas de tormenta, cámaras, cordones cuneta y desagües pluviales para facilitar el escurrimiento del agua.

El operativo involucra a diferentes áreas municipales y se intensificó frente a las condiciones meteorológicas previstas para la región. El objetivo principal es mantener despejados los sistemas de drenaje y reducir posibles complicaciones derivadas de la acumulación de agua en calles y barrios.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron que durante los últimos días las cuadrillas trabajaron sobre las calles Naciones Unidas, Alem, César Cipolletti, Manuel Estrada y Bolivia. También se realizaron intervenciones en distintos sectores del barrio Belgrano .

Durante este miércoles, el cronograma continuará con nuevas tareas de mantenimiento. Los trabajos estarán concentrados principalmente en la limpieza de bocas de tormenta ubicadas en los barrios Del Trabajo y Parque, además de las calles Mengelle y Esquiú.

Estefania Petrella

Los barrios donde se reforzaron los trabajos

Obras Públicas también desplegó cuadrillas para intervenir sobre diferentes desagües de Cipolletti. La planificación comprende sectores considerados importantes para garantizar el escurrimiento del agua ante la persistencia de las precipitaciones que afectan a la ciudad y al resto del Alto Valle.

Durante la jornada se realizan tareas de limpieza en los barrios San Jorge, Las Viñas, Los Sauces y Obrero. Las intervenciones buscan retirar residuos, sedimentos y otros elementos que puedan dificultar el funcionamiento de los sistemas destinados a evacuar el agua.

El operativo también comprende las calles Paso de los Libres, Vélez Sarsfield, Lazaretti, San Juan y Francisco López. A esos puntos se suman San Rafael, San Luis, Corruhue y Huechulafquen, según el cronograma informado oficialmente por el Municipio.

La limpieza de estos sectores cobra especial relevancia durante períodos de precipitaciones continuas, debido a que la acumulación de residuos en bocas de tormenta y desagües puede reducir su capacidad de drenaje y favorecer la presencia de agua sobre la calzada.

Sin evacuados y con guardias municipales activas

En paralelo con las tareas preventivas, la Dirección de Protección Civil mantiene un seguimiento de la situación en la ciudad. Hasta el momento, según la información difundida oficialmente, no fue necesario realizar evacuaciones como consecuencia de las lluvias registradas durante las últimas horas.

Las guardias municipales permanecen disponibles para responder ante eventuales pedidos de asistencia. Los vecinos que atraviesen una emergencia relacionada con las condiciones meteorológicas pueden comunicarse durante las 24 horas con la Central de Emergencias a través del número 109.

También se encuentra habilitada la línea municipal 147 para realizar consultas y solicitudes de asistencia. Desde el Municipio indicaron que Desarrollo Humano y Protección Civil permanecen atentos ante cualquier situación que pueda surgir mientras continúen las condiciones de inestabilidad.

Alerta amarilla por lluvias en la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias para la región. De acuerdo con el reporte, el área alcanzada puede registrar precipitaciones persistentes y de variada intensidad durante el período contemplado por el aviso meteorológico.

Los registros acumulados previstos se ubican entre los 10 y 30 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual. Además, en las zonas más elevadas de la Cordillera no se descartan precipitaciones en forma de nieve.

Ante este escenario, Protección Civil pidió a la comunidad mantener una serie de medidas preventivas mientras persistan las lluvias. Una de las principales recomendaciones es retirar del exterior de las viviendas aquellos objetos que eventualmente puedan ser desplazados o arrastrados por el agua.

También aconsejaron desenchufar aquellos artefactos eléctricos que puedan quedar expuestos al ingreso de agua. En tanto, quienes circulen en bicicleta o motocicleta deberán extremar las precauciones, especialmente al momento de doblar, debido a la pérdida de adherencia sobre superficies mojadas.

Por último, desde Protección Civil recomendaron revisar periódicamente el estado de los techos, las bajadas de agua de edificios y los desagües cercanos a las viviendas.