El SMN emitió una alerta amarilla para 11 departamentos de Río Negro donde se esperan lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas. En tanto, los dos restantes tiene confirmada la alerta amarilla.

Alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y nevadas: qué zonas de la Río Negro afectará. Foto: SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de advertencias meteorológicas de nivel naranja y amarillo para la provincia de Río Negro debido a la llegada de un frente de inestabilidad que traerá lluvias intensas y persistentes durante las próximas 48 horas.

La situación de mayor cuidado se focaliza en el centro y norte provincial, donde el organismo elevó la advertencia a alerta naranja . Esta medida abarca a las zonas de meseta de Pilcaniyeu y Ñorquinco , los departamentos de 9 de Julio, 25 de Mayo, Avellaneda, Pichi Mahuida y el oeste de El Cuy. Hacia el este, el fenómeno se extenderá a Conesa, Valcheta y las zonas de meseta de Adolfo Alsina y San Antonio. Para este sector se prevén valores de agua acumulada de entre 30 y 60 milímetros , cifras que podrían ser superadas de forma puntual. En las áreas cordilleranas y zonas elevadas no se descarta la presencia de aguanieve o nieve.

En tanto, el resto del territorio rionegrino —incluidos el Alto Valle (General Roca) , la franja costera de San Antonio y la zona cordillerana (Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquincó) — se encuentra bajo alerta amarilla . Se aguardan precipitaciones continuas con acumulados estimados entre 10 y 40 milímetros .

Cipolletti bajo alerta amarilla

A diferencia de la zona central y de meseta de Río Negro —donde rige alerta naranja—, la ciudad de Cipolletti se encuentra bajo advertencia de nivel amarillo. Se esperan precipitaciones continuas y valores acumulados de hasta 40 mm. El pronóstico se extiende a las localidades del Alto Valle. En este sentido, la Autoridad Interjurisccional de Cuencas (AIC) expresó en síntesis que: " El ingreso de aire frío y húmedo con vientos del sudeste provoca períodos nubosos e inestables con lluvias y chaparrones en el Alto Valle. Con mejoramientos temporarios, se mantienen estas condiciones durante la semana. Descenso de la temperatura".

Referencias para tener en cuenta

Nivel rojo : Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

: Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres. Nivel naranja : Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

: Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Nivel amarillo : Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

: Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Nivel verde: No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Recomendaciones

Ante la magnitud del pronóstico, las autoridades provinciales y los organismos de emergencia sugieren a la población extremar los cuidados: