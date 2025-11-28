Polémica por jineteada en Allen: la reacción de los organizadores tras la denuncia de la Protectora de Animales

Crece el escándalo y la tensión. La sorpresiva respuesta de los allegados a la jineteada que alteró la mañana del viernes en la vecina ciudad.

La sorpresiva respuesta de los organizadores de la jineteada, este viernes en Allen.

Arde la vecina ciudad. La realización de una jineteada en Allen , prevista para el 7 de diciembre , desató una fuerte polémica en la comunidad y reavivó la discusión sobre el maltrato animal. ¿Se suspende?

Integrantes de la Protectora de Animales denunciaron el evento ante el Juzgado de Faltas apenas se enteraron de que estaba programado, y remarcaron que el municipio tuvo que intervenir porque los organizadores no habían solicitado la autorización correspondiente.

La respuesta no se hizo esperar y este viernes los organizadores llegaron a caballo hasta el edificio municipal para manifestar su apoyo a la realización de la jineteada. La acción generó sorpresa entre los vecinos y sumó tensión al debate , consigna el medio local El Diario de Allen.

Jineteada Allen (1) La jineteada genera polémica y crece la tensión en Allen.

Gabriela Sánchez, integrante de la protectora, indicó en declaraciones a FM Terapia que “Allen está adherida a la Ley de Maltrato Animal desde el año 2000 y esa normativa sigue vigente”. Desde la institución sostienen que las jineteadas implican sufrimiento, dolor y estrés para los caballos, por lo que consideran que no deberían permitirse dentro del ejido municipal.

Tras la denuncia, el municipio notificó a los responsables del evento por no haber presentado la solicitud formal. Mientras tanto, continúa la discusión pública entre quienes defienden las jineteadas como tradición cultural y quienes exigen su prohibición por motivos de bienestar animal.

Lo cierto es que la inauguración del campo de jineteada “Sueños de Galope” quedó envuelta en una enorme polémica y ahora hay muchos signos de interrogación sobre su realización o no.

Jineteada La jineteada generó un debate entre quienes desaprueban la práctica y los que la defienden.

El debate se pone cada vez más picante en Allen

La presentación de la Protectora de Animales -dirigida al Juzgado de Faltas, Comercio, Industria y Zoonosis- sostiene que la jineteada genera dolor, estrés y prácticas no naturales para los caballos, fundamentándose en la Ordenanza Municipal 053/2020, que prohíbe espectáculos que utilicen animales en estas condiciones.

Mientras tanto, este viernes, tropilleros y defensores de la tradición se manifestaron frente al Municipio. José Luis Rodríguez aseguró que la actividad “respeta las reglas del país”, que los animales están adiestrados y que “las espuelas no lastiman, solo cosquillean”. La discusión reavivó el debate sobre tradición vs. protección animal en toda la comunidad.

La denuncia también pide controles sanitarios, inspecciones previas y la prohibición total del uso de animales en el evento.

Jineteada Si el evento se realiza, tendrá lugar camino a la pasarela de la Ruta 22.

El ¿espectáculo? tendría lugar camino a la pasarela por Ruta 22. Tras la viralización de un video que expone el sufrimiento y muerte de un caballo en estos festivales, los detractores de la jineteada sostienen que “nada justifica el dolor, el miedo ni el maltrato” y que la tradición “puede demostrarse sin violencia”.

Remarcaron que implican golpes, estrés, ataduras y un riesgo constante de lesiones o muerte.

Finalmente, la protectora advirtió que, si la jineteada se concreta pese a las denuncias presentadas, quienes la autoricen serán responsables, ya que “el municipio posee todas las herramientas legales para impedir un acto que constituye maltrato animal. La diversión nunca puede construirse sobre el dolor de otro”, concluyeron.

Lo cierto es que la polémica crece en Allen, que se divide en un debate cada vez más caliente: ¿jineteadas, sí o no? ¿Y vos de qué lado estás?