Paritarias: Estatales rechazaron una oferta salarial antes de recibirla

La UPCN pidió al Consejo de la Función Pública que aclare antes de la reunión si se ofertará un bono de 20 mil pesos, como a la Unter.

Los gremios estatales de Río Negro piden un aumento salarial , pero la respuesta en las paritarias está lejos de sus pretensiones. Mientras los docentes rechazaron por tercera vez la oferta oficial, los sindicatos del Ejecutivo presionaron para que se anticipen las paritarias y, ahora, ponen en duda su participación por lo que consideran una propuesta "insuficiente".

Las negociaciones salariales en Río Negro son desdobladas. La Unter negocia directamente con Educación , mientras que los gremios con acción en el Ejecutivo, ATE y UPCN, lo hacen dentro del Consejo de la Función Pública . La titular del área, Tania Lastra, convocó a paritarias en forma anticipada, ya que la reanudación del diálogo estaba prevista para mediados de septiembre.

Ante la convocatoria, el gremio UPCN envió una nota a la funcionaria en la que condiciona si participación en la próxima reunión paritaria a la propuesta salarial. Según el escrito, el gremio no se sentará a negociar si el Ejecutivo proyecta replicar la propuesta de un bono de 20.000 pesos que la Unter rechazó el lunes.

Paritarias en Río Negro.jpeg La Mesa de la Función Pública de Río Negro, integrada por funcionarios del gobierno y por los gremios ATE y UPCN, volverá a reunirse el próximo lunes.

En la misiva, firmada por el jefe sindical Juan Carlos Scalesi, la organización consideró que esa oferta “es insuficiente y no refleja la realidad económica de las trabajadoras y trabajadores del sector público, quienes enfrentan una pérdida constante de poder adquisitivo debido a la inflación y el aumento del costo de vida”.

Desde la UPCN reafirmaron su compromiso “con la defensa del salario y la dignidad laboral de sus afiliados y afiliadas”, y exige al Gobierno “una oferta seria y responsable que contemple las necesidades reales del conjunto de la Administración Pública”.

"La organización gremial no está dispuesta a participar en reuniones que solo busquen legitimar un ajuste en perjuicio de los trabajadores", subrayaron.

La situación de Unter

Desde el Ejecutivo no trascendió cuál será la propuesta salarial para ATE y UPCN. Sin embargo, el gremio anticipó el rechazo en función de la negociación de Unter. Los docentes rechazaron dos ofertas salariales antes del receso invernal y, cuando se retomó la negociación, se les propuso la misma oferta, más el bono de 20 mil pesos.

El sindicato docente rechazó la propuesta por considerarla “paupérrima” y convocó a su Plenario de Secretarios Generales.

El encuentro se realiza este viernes por la mañana, de manera virtual, y tendrá como único eje el análisis de la última paritaria y la definición de acciones a seguir.

El sindicato docente había cerrado la primera mitad del año con la definición de un paro en la vuelta a clases tras el receso. Sin embargo, a pesar de no haber acordado la pauta salarial, en un congreso extraordinario esa medida de fuerza fue suspendida, por mayoría.

El guiño al Gobierno se planteó cómo un guiño a la negociación que semanas después derivó en el rechazo de la oferta salarial considerada paupérrima. El descontento entre los dirigentes de Unter es cada vez mayor. Y también la presión de las bases para que el gremio tome medidas de acción directa en reclamo de recomposición salarial.

La propuesta trimestral que rechazaron los docentes consiste en un 1% para julio al básico más $20.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente; 1% para agosto más $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente, y 1% al básico + $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente. Además se había incorporado el pago de una suma fija no remunerativa a pagar por única vez por agente en complementaria la última semana de julio de $40.000.