Papá Noel recorrerá los barrios de Allen junto a los Bomberos Voluntarios

El recorrido será en simultáneo por la zona rural y urbana de la localidad. La actividad terminará en un punto de encuentro del Parque Integración.

Los Bomberos Voluntarios de Allen llevarán adelante este sábado 20 de diciembre una nueva edición del tradicional recorrido solidario junto a Papá Noel , con el objetivo de acercar alegría, golosinas y sonrisas a los niños y niñas de distintos barrios de la ciudad, en la previa de las fiestas de fin de año.

La iniciativa fue presentada este viernes por integrantes del cuartel durante una visita a la radio local FM Terapia, donde brindaron detalles de la actividad que comenzará a partir de las 14.30 horas y se desarrollará de manera simultánea en diferentes sectores urbanos y rurales de Allen .

Desde la institución destacaron que el recorrido se realizará dividido en dos grupos , uno destinado a la zona urbana y otro a sectores de chacras y La Costa, lo que permitirá ampliar el alcance del gesto solidario y llegar a más familias. Ambos trayectos culminarán en puntos estratégicos de encuentro.

"Mantener viva la alegría de la niñez"

Los bomberos remarcaron además la importancia del acompañamiento de vecinos y vecinas para sostener esta propuesta, que se consolida año tras año como un símbolo de cercanía con la comunidad y de fortalecimiento del valor de la infancia. “La infancia es una etapa maravillosa. No hay pasado, no hay futuro; sólo un presente que se mira con inocencia e ilusión” indicaron los bomberos durante la entrevista.

El Grupo 1 recorrerá distintos barrios de la ciudad, entre ellos Hospital, Santa Catalina, 11 de Noviembre, Pilar, Loteo Madariaga, Progreso, Aeroclub, Barrio Norte, Huemul, Vidriera, Pino y Patricio, con paradas en plazas, playones y espacios comunitarios, para luego encontrarse con el segundo grupo en la Plaza de las 200 Viviendas.

Por su parte, el Grupo 2 iniciará su recorrido en el sector de las 60 Viviendas y avanzará por barrios como Maruchito, Guerrico, La Herradura, Costa El Blanco, Costa Este y Oeste, Destacamento Viejo, La Pasarela, Barrio El Sauce, 100 Viviendas y Toma El Sauce. Finalmente, ambos grupos continuarán juntos por avenida Roca, doblarán por Orell y culminarán la jornada en el Parque Integración.

Sábado: Navidad criolla, ferias y espectáculos en Cipolletti

El sábado 20 de diciembre desde las 19 horas, el Parque Norte (La Esmeralda 2000) será sede de la celebración “Una Navidad Criolla”, una propuesta que reunirá música, danza, sorteos y actividades para todas las edades. Se presentarán la Banda Municipal, la Camerata de Cuerdas, Casita Sessions de la Escuela Municipal de Música y los elencos del Centro Municipal de Danzas, con un fuerte protagonismo del folklore.

Papá Noel Cipolletti Los niños se acercan cada año a pedirle sus regalos de navidad a Papá Noel.

Habrá además una gran mesa navideña comunitaria y mateada popular, invitando a los vecinos a llevar su reposera y compartir la tarde en comunidad. Papá Noel también dirá presente, arribando junto a los Bomberos tras una recorrida por la ciudad.

Ese mismo día, a las 21 horas, La Caja Mágica Teatro ofrecerá el espectáculo “Al Mundo Paz, Es Navidad ”, una propuesta musical gospel encabezada por Loy Joseph, que celebra sus 10 años en Argentina con un show renovado y de alto nivel artístico con entradas a $34.200.

Durante la tarde, entre las 17 y las 20.30, se desarrollará la Feria Navideña y de Emprendedores de Cáritas, en los salones San Juan Bautista y San José, junto a la Capilla Madre de Misericordia, en el barrio Pichi Nahuel.