"Métanse los F16 en el...", la fuerte declaración de un legislador rionegrino contra Nación

Con la Comarca Andina en emergencia por los incendios, el diputado rionegrino José Luis Berros cargó contra el gobierno nacional por la compra de aviones militares en lugar de recursos para apagar el fuego.

El diputado provincial, José Luis Berros (VcT), apuntó contra el gobierno nacional por la falta de recursos para los incendios en la Patagonia.

Los incendios forestales que castigan a la Patagonia volvieron a encender una fuerte disputa política a nivel nacional. Mientras brigadistas, bomberos voluntarios y equipos de emergencia continúan combatiendo el fuego en distintos puntos de la región, desde Río Negro surgieron durísimas críticas hacia el Gobierno nacional por la falta de recursos específicos para enfrentar este tipo de catástrofes.

El eje del conflicto quedó expuesto en una declaración explosiva de un diputado rionegrino contra el presidente Javier Milei y el exministro de Defensa Luis Petri , a la que se sumó un proyecto de ley presentado en el Senado para declarar la emergencia en las zonas afectadas.

Los focos ígneos, que ya arrasaron miles de hectáreas en Chubut y mantienen en alerta a Santa Cruz , tuvieron además episodios recientes en Bariloche y El Bolsón , donde el fuego logró ser contenido tras jornadas críticas. En todos los casos, el denominador común fue el enorme despliegue humano de los combatientes del fuego, muchas veces con recursos limitados y bajo condiciones extremas de calor, viento y sequía.

En ese contexto, el diputado provincial rionegrino José Luis Berros, del bloque Vamos con Todos, lanzó una de las declaraciones más duras de las últimas semanas. A través de su cuenta en la red social X, apuntó directamente contra Milei y Petri, cuestionando la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la compra de aviones caza F-16 mientras, según su mirada, faltan herramientas clave para combatir incendios forestales.

"Che @luispetri vos y @JMilei metanse los F16 en el orto, acá lo que necesitábamos son hidroaviones", escribió Berros.

La frase condensó un reclamo que viene repitiéndose desde distintas regiones afectadas: la necesidad de invertir en medios aéreos específicos para el combate del fuego, como hidroaviones y helicópteros con capacidad de carga de agua.

El trasfondo del enojo tiene que ver con la sensación de abandono que expresan desde algunos sectores políticos. En plena temporada de riesgo extremo, con condiciones climáticas adversas y una sequía prolongada, la discusión sobre las prioridades presupuestarias del Estado nacional quedó en el centro del debate.

martin soria El senador rionegrino, Martín Soria presentó el proyecto de ley para su tratamiento en en Congreso Nacional. Archivo

Proponen declarar la emergencia en las zonas afectadas

Desde el Congreso comenzó a tomar forma una respuesta institucional. El senador rionegrino Martín Soria, junto a su par Ana Marks y otros legisladores, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en las zonas afectadas por los incendios forestales y el riesgo ígneo extremo en Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz.

La iniciativa propone declarar la emergencia por un plazo de 180 días, con posibilidad de prórroga, y habilitar al Poder Ejecutivo Nacional a destinar partidas presupuestarias extraordinarias para la prevención, el combate del fuego, la reconstrucción de infraestructura y la recuperación de las actividades económicas dañadas. El texto también contempla medidas de asistencia directa para las familias afectadas y para los sectores productivos golpeados por los incendios, como líneas de crédito con tasas bonificadas, alivio fiscal y suspensión de ejecuciones administrativas.

Un grave incendio forestal se desató este lunes en la zona de Puerto Patriada, en El Hoyo

En los fundamentos del proyecto, los senadores advierten que “la Patagonia atraviesa una situación de riesgo extremo debido a la combinación de sequía prolongada, altas temperaturas, vientos intensos y un déficit histórico de políticas de prevención”. Allí se menciona que durante temporadas recientes “los incendios forestales arrasaron más de 15.000 hectáreas, destruyeron viviendas, afectaron infraestructura turística y provocaron daños irreversibles en la biodiversidad regional” .

Otro punto central del proyecto es la crítica al desfinanciamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Según se detalla en el texto, “los recortes presupuestarios y la reducción de recursos humanos y operativos limitaron severamente la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias de gran escala”. En ese sentido, la declaración de emergencia busca dotar de herramientas excepcionales a las provincias para actuar de manera anticipada y no meramente reactiva frente a los incendios.