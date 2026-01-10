Llora todo Roca: despiden con dolor a la familia que murió trágicamente

La comunidad roquense se reunió para dar el último adiós a cuatro de las víctimas del accidente ocurrido en Entre Ríos.

Todo Roca llora en el último adiós a la familia que murió en la tragedia de Entre Ríos.

General Roca vivió este sábado una jornada marcada por el dolor y la despedida. Familiares, amigos y vecinos se reunieron para velar a cuatro de los cinco integrantes de la familia que perdió la vida en el trágico accidente ocurrido días atrás en la ciudad entrerriana de Chajarí, un hecho que impactó con fuerza en toda la región.

El velorio se realizó en la Iglesia Dimensión de Dios, ubicada en Hornero y Defensa, entre las 8.30 y las 17. Allí fueron despedidos Nora del Carmen Techeira, Gabriela Liz Martínez, Omaira Ruth Martínez y Astrid Raquel Martínez. La ceremonia estuvo acompañada por la comunidad, que se volcó a expresar su apoyo a los familiares en este momento de profundo dolor.

A través de un mensaje difundido por allegados, la familia expresó: “Con profundo dolor despedimos a personas muy amadas, y hallamos consuelo en que descansan en paz, en los brazos de nuestro Señor”. La frase sintetiza el clima de recogimiento que atraviesa a quienes compartieron la vida cotidiana con las víctimas.

accidente fatal entre ríos

La tragedia tuvo lugar el domingo pasado en Chajarí, cuando el automóvil en el que se trasladaba la familia impactó contra el guardarraíl en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la Colectora. Tras el choque, el vehículo volcó y se incendió. Al arribar al lugar, los Bomberos Voluntarios hallaron a cuatro personas sin vida dentro del rodado.

Con Astrid, cinco las víctimas fatales

Astrid, una de las ocupantes, había sido rescatada con vida y trasladada de urgencia al hospital Santa Rosa de Chajarí. Posteriormente fue derivada al hospital San Martín de Paraná, donde permaneció internada con asistencia respiratoria mecánica. Su fallecimiento fue confirmado días después, elevando a cinco el número total de víctimas fatales del siniestro.

Desde que se conoció la noticia, la comunidad de General Roca expresó su consternación y acompañamiento a los familiares. Mensajes, cadenas de oración y muestras de solidaridad se multiplicaron en redes sociales y en distintos espacios de la ciudad.

astrid tragedia entre rios Astrid había sobrevivido inicialmente pero luego falleció en el Hospital.

La despedida de este sábado será, para muchos vecinos, una forma de honrar la memoria de las víctimas y de acompañar a una familia atravesada por una pérdida irreparable.

Según contó Guillermo, uno de los hijos de Nora, la familia había salido desde General Roca hacia Misiones. “Ellos salieron de vacaciones, iban a visitar a mi familia y a dejar a mi tío, que había venido a pasear a Roca”, explicó.

De acuerdo a su testimonio a LM Cipolletti, el viaje inició el mismo domingo y los quienes iban en el Volkswagen Suran que chocó, mantenían contacto permanente durante el trayecto.

“Fue la primera vez que mi mamá viajaba sola. El sábado hablé con ellos y después seguían en contacto con mi papá”, agregó.