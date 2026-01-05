Tragedia en Entre Ríos y muerte de la familia de Río Negro: habló el hijo y hermano de las víctimas

Guillermo Martínez, contó cómo se enteraron del hecho y el estado de salud de la única sobreviviente, Astrid. Piden colaboración para el traslado de los cuerpos.

Las cuatro personas que murieron en Entre Ríos habían salido de Río Negro a Misiones.

La conmoción por el trágico siniestro vial ocurrido en la madrugada del lunes en la ciudad entrerriana de Chajarí continúa golpeando con fuerza a General Roca. Mientras avanzan las actuaciones judiciales para establecer las causas del vuelco que terminó con cuatro personas fallecidas , la familia atraviesa horas de profundo dolor y apeló a la solidaridad de la comunidad para poder despedir a sus seres queridos.

En diálogo con LM Cipolletti , Guillermo Martínez —hijo de una de las víctimas fatales y hermano de dos de las jóvenes que murieron en el accidente— relató cómo atraviesan estas horas y confirmó que ya fueron convocados para el reconocimiento de los cuerpos. Además, explicó que necesitan recaudar fondos para el traslado de los fallecidos y para que la familia pueda acompañar a la única sobreviviente , que permanece internada en Paraná.

Según contó Guillermo, la familia había salido desde General Roca con destino a Misiones. “Ellos salieron de vacaciones, iban a visitar a mi familia y a dejar a mi tío, que había venido a pasear a Roca”, explicó. El viaje se había iniciado el domingo y, según señaló, mantenían contacto permanente durante el trayecto.

accidente choque fatal entre rios

“Fue la primera vez que mi mamá viajaba sola. El sábado hablé con ellos y después seguían en contacto con mi papá”, agregó. Hasta el momento, indicó que la familia no recibió información oficial detallada sobre la mecánica del siniestro.

Quiénes son las víctimas

El choque se cobró la vida de Nora del Carmen Techeira (44), Gabriela Liz Martínez (20), Omaira Ruth Martínez (17) y David Techeira (30). David era tío de las jóvenes y, según precisó Guillermo, deberá ser trasladado a Misiones, su lugar de residencia.

“Mi tío vino a vacacionar a Roca, estuvo un tiempo y se fueron juntos. A él hay que llevarlo a Misiones”, señaló.

El estado de salud de Astrid

Astrid Raquel Martínez, melliza de Omaira, fue la única sobreviviente del siniestro. Tras ser asistida en Chajarí, fue derivada al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece internada.

“Tenemos entendido que Astrid está estable, por lo que nos informaron hoy”, dijo Guillermo. De todos modos, aclaró que la familia aún espera poder viajar para verla: “Estamos a la expectativa de que llegue mi papá y que se pueda poner en contacto para ir a Paraná”.

Pedido solidario para los traslados

Ante los elevados costos que implica el traslado de los cuerpos y la estadía de la familia fuera de la provincia, los allegados iniciaron una campaña solidaria. “Somos de la iglesia Dimensión de Dios, del barrio Nuevo. La comunidad nos ayudó a sacar el pedido de colaboración”, explicó Guillermo.

El dinero recaudado será destinado a:

Trasladar los cuerpos de las víctimas a General Roca

Llevar el cuerpo de David Techeira a Misiones

Permitir que la familia pueda acompañar a Astrid durante su internación

Los datos para colaborar son:

Alias: causaMartinez

Titular: Benjamín Isaías Martínez

Banco: Nación Argentina

Dolor y acompañamiento desde la escuela

La tragedia también impactó de lleno en la comunidad educativa de la ESRN Nº 1 de General Roca, donde estudiaban las jóvenes fallecidas y la sobreviviente. Desde la institución expresaron su “profundo dolor y consternación” y acompañaron a la familia a través de redes y cadenas de oración.

En particular, convocaron a la comunidad a unirse en una oración colectiva por la recuperación de Astrid, mientras ratificaron su acompañamiento permanente a los familiares en este momento de profundo duelo.