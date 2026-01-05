Cuatro rionegrinos murieron en Entre Ríos: chocaron y el auto se incendió

Viajaban cinco personas. La única sobreviviente está internada con quemaduras graves. La Justicia aún no identificó a las víctimas.

Cuatro rionegrinos murieron en la madrugada de este lunes tras un incidente vial. El violento choque fatal ocurrió sobre la autovía José Gervasio Artigas, en la provincia de Entre Ríos , a la altura de la ciudad de Chajarí. Aún e desconocen las causas del incidente vial.

De acuerdo a la información oficial, el hecho se registró alrededor de la 1 de la madrugada , en el sector de 25 de Mayo y la Colectora, cuando un Volkswagen Suran en el que viajaban cinco personas volcó y se incendió, quedando apoyado sobre el guardarraíl, por lo que se convirtió en una trampa mortal. El auto fue completamente consumido por el fuego.

La única ocupante del vehículo que sobrevivió a la tragedia se encuentra internada con graves quemaduras.

Hasta el momento, la Justicia entrerriana no proporcionó las identidades de las víctimas, por lo que no se difundieron nombres de las personas fallecidas ni de la mujer que permanece internada. Solo se confirmó que son oriundos de General Roca.

La escena del choque fatal

Bomberos Voluntarios que trabajaron en el lugar constataron el fallecimiento de cuatro personas, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en el interior del vehículo. En tanto, una mujer logró ser trasladada de manera particular al hospital local, donde fue asistida por quemaduras de gravedad y permanecía con asistencia respiratoria. Posteriormente fue derivada a la ciudad de Paraná.

En el lugar se hizo presente el fiscal en turno, quien dispuso las diligencias correspondientes. Según se informó oficialmente, el vehículo siniestrado se encuentra radicado en General Roca, al igual que las personas involucradas en el hecho.

Durante el transcurso de este mediodía se realizarán las autopsias correspondientes, mientras continúan las actuaciones judiciales para establecer de manera fehaciente la mecánica del siniestro.

Inicio de año trágico en Río Negro

El 2026 comenzó con múltiples accidentes graves en Río Negro. Dos de los incidentes viales tuvieron como saldo víctimas fatales. En la madrugada de Año Nuevo una mujer y su hija de 14 años murieron tras accidentarse en la Ruta provincial 1, que une Viedma con El Cóndor.

Eran oriundas de Bahía Blanca y volvían a la capital provincial tras pasar la noche del 31 en el balneario. Junto a ellas viajaba un adolescente de 16 años, hijo de la conductora, quien solo sufrió golpes. Según las primeras averiguaciones, se toparon repentinamente con un jabalí cruzando la ruta y la mujer perdió el control del auto al intentar esquivarlo.

vuelco muerte bebe chimpay El 1° de enero un auto cayó al canal de riego y murió un bebé de un año.

El vehículo, un Chery Tiggo, volcó y chocó contra un árbol ubicado a la vera de la ruta. La conductora, de 45 años, y su hija, murieron en el acto.

Horas más tarde, en la mañana del 1° de enero, una joven pareja -de 17 y 16 años- cayó al canal de riego en Chimpay. Circulaban en el auto del padre de uno de ellos con su bebé de un año. El bebé salió despedido del vehículo y sus padres no pudieron rescatarlo. La Policía lo halló sin vida, aguas abajo. Los intentos por reanimarlo no dieron resultado.

En ese caso, se investiga si le caben responsabilidades al papá del bebé, el joven de 17 años que manejaba el auto.