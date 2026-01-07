Murió la única sobreviviente de la tragedia en Entre Ríos donde falleció una familia de Río Negro

Astrid, la joven de 17 años, estaba internada en el hospital de Paraná. Sus cuatro familiares fallecieron en el vuelco y posterior incendio.

Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Astrid Raquel Martínez, la única sobreviviente del trágico siniestro vial ocurrido en Entre Ríos , en el que murieron su madre, su tío y sus dos hermanas, todos oriundos de General Roca. El deceso fue informado por la comunidad educativa de la ESRN N.º 1, institución a la que asistía la joven.

Astrid, de 17 años, había logrado salir del vehículo envuelto en llamas tras el choque y pedir ayuda a automovilistas que circulaban por la zona, quienes la trasladaron de urgencia a un centro de salud. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, fue derivada posteriormente al Hospital San Martín de Paraná , donde permaneció internada en estado crítico.

La noticia volvió a conmocionar a la ciudad de General Roca, que seguía con preocupación la evolución de la adolescente desde el momento del siniestro, ocurrido días atrás en una ruta entrerriana y que tuvo como saldo la muerte de casi toda una familia.

La confirmación oficial llegó a través de un comunicado institucional de la ESRN N.º 1. En el mensaje, el equipo directivo expresó su acompañamiento a la familia durante los días de internación y compartió el dolor con la comunidad educativa y los vecinos ante la pérdida de la estudiante.

astrid tragedia entre rios

El fatal vuelco

Cuatro rionegrinos murieron en la madrugada de este lunes tras un incidente vial. El violento choque fatal ocurrió sobre la autovía José Gervasio Artigas, en la provincia de Entre Ríos, a la altura de la ciudad de Chajarí.

De acuerdo a la información oficial, el hecho se registró alrededor de la 1 de la madrugada, en el sector de 25 de Mayo y la Colectora, cuando un Volkswagen Suran en el que viajaban cinco personas volcó y se incendió, quedando apoyado sobre el guardarraíl, por lo que se convirtió en una trampa mortal. El auto fue completamente consumido por el fuego.

accidente choque fatal entre rios

La única ocupante del vehículo que había sobrevivido a la tragedia era Astrid, que lamentablemente falleció tras ser trasladada y luego quedar internada en Paraná por las graves quemaduras en el 95% de su cuerpo.

El siniestro vial le costó la vida a tres jóvenes y una mujer adulta. Las víctimas, todas de General Roca, son Nora del Carmen Techeira (44 años), David Techeira (30), Gabriela Martínez (20 años) y Omaira Martínez (17 años). La sobreviviente también tiene 17 años y se presume que es melliza de una de las víctimas, ya que sus números de DNI son consecutivos.

La escena del choque fatal

Bomberos Voluntarios que trabajaron en el lugar constataron el fallecimiento de las cuatro personas, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en el interior del vehículo. En tanto, una mujer logró ser trasladada de manera particular al hospital local, donde fue asistida por quemaduras de gravedad y permanecía con asistencia respiratoria. Posteriormente fue derivada a la ciudad de Paraná.

En el lugar se hizo presente el fiscal en turno, quien dispuso las diligencias correspondientes. Según se informó oficialmente, el vehículo siniestrado se encuentra radicado en General Roca, al igual que las personas involucradas en el hecho.