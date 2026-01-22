Investigan si una carga proveniente de Río Negro era utilizada para la fabricación de pasta base

Gendarmería secuestró un cargamento de 27 toneladas durante un fuerte operativo. Tenía como destino Catamarca.

Personal de Gendarmería decomisó más de 27 mil kilos de carbonato de sodio producido en San Antonio. La carga iba en camión a Catamarca y fue interceptada en Córdoba.

Más de 27 toneladas de carbonato de sodio producido por una planta ubicada en San Antonio Oeste fueron decomisadas por personal de Gendarmería Nacional en un operativo realizado en la provincia de Córdoba. La sustancia que además de ser utilizado con distintos fines industriales, se emplea usualmente para la fabricación de drogas

La carga era transportada en un camión con semi remolque que fue interceptado a la altura del kilómetro 708 de la Ruta Nacional Nº 35 por personal del Escuadrón de Seguridad Vial “Santa Catalina”, ubicado al sur de Río Cuarto.

Fuentes de la fuerza federal indicaron el vehículo tenía como destino final Catamarca y que carecía de autorización de circulación para el transporte de la sustancia de color blanquecino.

Carbonato de sodio secuestrado

En el control los gendarmes descubrieron que el chofer transportaba bolsas de grandes dimensiones que contenían 27.500 kilos de carbonato de sodio, los cuales eran llevados sin la autorización correspondiente. Según indicaron, el cargamento fue producido por la empresa Alpat-Alcalis de la Patagonia.

Se destacó que el decomiso se produjo por tratarse de la sustancia de un precursor químico, ya que el mismo es usualmente utilizado para la elaboración de pasta base y cocaína, en infracción al Art. 44 de la Ley 23.737, que regula la tenencia y tráfico de estupefacientes.

Con intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Río Cuarto, como así también con la orientación del inspector de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad Nacional, los efectivos de la Fuerza procedieron a la incautación de la totalidad de la sustancia.

Qué es el carbonato de sodio

El carbonato de sodio, también llamado soda solvay es un polvo blanquecino que se produce con piedra caliza y sal que se utiliza para la fabricación de múltiples utilidades industriales.

En San Antonio la planta de ALPAT se encuentra en la zona de Punta Delgado, un lugar paradisíaco ubicado en el acceso a la bahía de San Antonio. Es la única productora de carbonato de sodio de Sudamérica.

En su sitio web -alcalisdelapatagonia.com- informan que su principal mercado es destinado a la elaboración de vidrio (80%); detergentes, papel, perfumería, medicamentos entre otros usos.

La materia prima la obtienen de la salina del Gualicho y piedra caliza de un yacimiento ubicado en Aguada Cecilio, un paraje ubicado a unos 85 kilómetros al oeste de San Antonio, en dirección a Valcheta.

Planta Alpat

El emprendimiento empresarial, que pertenece al Grupo Indalo del empresario K Cristóbal López, es una de las principales fuentes laborales de la zona atlántica rionegrina. La firma informó que en la actualidad tiene 500 trabajadores en forma directa y otros 100 indirectos.

Organizaciones sociales y ambientalistas han reclamado en reiteradas oportunidades que la empresa no cumple con las normas y compromisos para cuidar el medio ambiente. Un estudio reveló que el sitio de sacrificio donde arrojan los residuos -bajo del Riñón- filtra el contenido hacia la ría de San Antonio generando un impacto negativo de gravedad en el medio natural.

El año pasado la firma expuso problemas económicos y dificultades para pagar salarios. Presentó un recurso preventivo de crisis y la provincia dispuso un auxilio de 3 millones de dólares distribuido en cinco meses.