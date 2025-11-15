Insólito: pasó por la Vuelta al Valle y le secuestraron el caballo

El operativo policial del tradicional circuito ciclista constató la irregularidad en la documentación. El animal tampoco presentaba marca identificatoria.

Una singular situación tuvo lugar en horas de la tarde del viernes, cuando un camión con jaula con un caballo en su interior pasó por el medio del operativo policial de la “ Vuelta al Valle ” en la zona de Paso Córdoba, General Roca y los agentes procedieron al secuestro de la yegua , al identificar irregularidades en la documentación .

El operativo fue realizado por el personal del Destacamento de Paso Córdoba y por la Brigada Rural de General Roca , cuando interceptó a un camión Mercedes Benz que trasladaba al equino . El despliegue policial se realizó con el objetivo de preservar el trayecto en la tradicional competencia de ciclismo que tiene lugar cada año, la carrera tuvo varias críticas sobre el peligro que representa la convivencia de los ciclistas con el tráfico habitual de la zona.

El animal se trata de una yegua mestiza de aproximadamente dos años y medio y pelaje zaino . No contaba con marca identificatoria y los hombres que la trasladaban tampoco tenían la documentación correspondiente para su traslado. Una vez identificada esta irregularidad , se procedió al secuestro del caballo.

Ante esta irregularidad, el vehículo y el animal fueron trasladados al Cuerpo de Seguridad Vial de Paso Córdoba, donde se concretó el secuestro del equino por infracción a la Ley de Ganadería. El animal quedó alojado en las instalaciones de la Sociedad Rural.

Caballos ruta.jpg

Una tropilla de caballos que se cambió de campo provocó un conflicto vecinal

Un conflicto por caballos que se cruzan de un campo a otro y provocan daños en cultivos e instalaciones llegó a los estrados de la Justicia de Paz rionegrina.

La causa se inició por una denuncia por “tenencia responsables de animales” que presentó un poblador rural de la zona de Sierra Grande, en la que aseveró que el vecino dejó los equinos atados en su establecimiento y que le tiraron 30 metros de alambrado, además de comerle las plantas.

En su declaración, el hombre aclaró que intentó hablar con el acusado, pero que “lo increpó y lo amenazó” y hasta “le quiso tirar los perros encima”. Sostuvo que su intención “siempre fue hablar y llevarse bien”, y precisó que el propietario del campo es su hermano y que él solo cría animales y vende huevo.

Juzgado de Paz Sierra Grande .jpg La causa por Bullying se tramitó en el Juzgado de Paz de Sierra Grande. Archivo

Resaltó asimismo que solo solicita que cuide a sus animales y que no lo perjudiquen, y admitió que él no tienen problema en que los animales tomen agua de su terreno, “pero que lo pida en buenos términos”.

En el caso, por ser de carácter contravencional, tomó intervención la jueza de Paz local, Carola Suárez, quien convocó al denunciado a una audiencia para que brinde su versión y ejerza su defensa.

Pero contrariamente a lo que aseveró la otra parte, sostuvo que intentó hablar con su vecino, pero que le respondió “con malos tratos” y que el intentó ayudarlo para colocar el alambrado derribado por los caballos.

Agregó que él “no tiene problema quiere llevarse bien y va hacer todo lo posible por tener una buena convivencia”.

Comisaría Sierra Grande

Intervención judicial para evitar situaciones de violencia

La magistrada señaló que detectó en los hechos denunciados “prima facie” una conducta encuadrada en el Artículo 49 de la Ley 5592 (Código Contravencional), que sanciona los “actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas”.

Ante este escenario destacó que la normativa establece que el Estado “debe actuar con debida diligencia reforzada frente a cualquier hecho que pueda derivar en situaciones de violencia”.

Por empezar resolvió ordenar con “carácter preventivo” a ambos hombres que “se abstengan de ejercer cualquier acto de violencia o intimidación” entre los que marcó “contactos verbales, telefónicos, digitales o por redes sociales”, ya sea en forma directa o indirecta. Incluyó la difusión de “cualquier comentario, referencia o publicación relativa a los hechos o a la personas”.

Tales medidas tendrán una vigencia de 90 días, las que podrán ser prorrogadas “en caso de persistencia del riesgo o incumplimiento”.

Les aclaró a las partes que de descubrir transgresiones, podrán ser sancionados de acuerdo a lo que determine la normativa, con castigos que van desde la amonestación, instrucción especial, trabajo comunitario, abordaje interdisciplinario, multa o arresto.

La jueza también ordenó notificar a la Comisaría 13º de Sierra Grande para que tome intervención, “controle y registre el cumplimiento de las medidas ordenadas”.