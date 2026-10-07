Indignante: Una jornada de inclusión en colegio rionegrino que terminó exponiendo las barreras urbanas

Salieron a pintar un mural con sus alumnos en silla de ruedas, pero la falta de accesibilidad complicó la movida. La tristeza de los docentes y los chicos por la odisea

No es por ahí... De la salida pedagógica a la pesadilla. La ausencia de accesos adaptados complicó todo.

Lo que debía ser una mañana de expresión artística y trabajo comunitario para la comunidad educativa de la Escuela Especial N.º 7 de Viedma terminó convirtiéndose en un verdadero obstáculo. La salida pedagógica organizada para intervenir un mural en el Centro Municipal de Cultura puso de manifiesto, una vez más, las graves deficiencias de accesibilidad e infraestructura que afronta la capital rionegrina.

Durante la mañana del martes, estudiantes y docentes iniciaron con entusiasmo su recorrido a pie y en sillas de ruedas a lo largo de la calle 7 de Marzo . La meta era llegar al predio del Centro Cultural para pintar el mural, pero el avance se vio severamente obstaculizado a cada paso por la ausencia de rampas y la falta de bajadas de cordón adaptadas para personas con movilidad reducida.

"Fuimos a intervenir el mural del Centro Municipal de Cultura y no podíamos desplazarnos porque no había rampas. Se hizo muy complejo avanzar con los chicos en sillas de ruedas", expresaron indignadas las docentes a cargo del grupo.

La brecha entre el discurso y la realidad

La compleja jornada, consigna el medio local Noticias Net, reavivó el reclamo por la falta de accesibilidad en los espacios públicos de la ciudad. Desde la institución señalaron la enorme contradicción existente entre las políticas que promueven la inclusión social y las condiciones concretas de la infraestructura urbana, las cuales terminan vulnerando el derecho al libre tránsito y al disfrute cultural de niños y jóvenes con discapacidad.

Tras las dificultades sufridas durante el recorrido, docentes y familias expresaron la necesidad de que el Municipio local tome medidas inmediatas. El pedido exige la ejecución urgente de obras de adecuación y rampas de acceso que garanticen que los espacios públicos locales sean accesibles e integradores para toda la ciudadanía sin distinción.

Cabe recordar que las rampas en las veredas son elementos clave de la accesibilidad universal que permiten el desplazamiento seguro e independiente de personas con discapacidad, así como también de adultos mayores, embarazadas y familias con cochecitos.

Normativas y Medidas Generales