Escapó de la violencia y dejó su hogar: más de una década después logró recuperarlo

Una mujer víctima de violencia de género debió abandonar su casa en Allen. Más de una década después, su historia llegó a la Justicia.

Una mujer logró recuperar su vivienda tras escapar por violencia de género hace más de 10 años. (Foto ilustrativa)

Una mujer logró recuperar la vivienda familiar que había tenido que abandonar hace más de una década en Allen , luego de sufrir reiterados hechos de violencia de género por parte de su ex pareja.

El caso tuvo su origen en una demanda iniciada con el acompañamiento de la Defensa Pública de Cipolletti . Allí, la mujer reclamó el reconocimiento del 100% de la propiedad de la casa que le había sido adjudicada por el Estado provincial en 1999, en el marco de una política habitacional vinculada a su condición de discapacidad.

Durante varios años, la vivienda fue habitada por la mujer, su entonces pareja y sus tres hijos. Sin embargo, en 2011, la situación cambió drásticamente. Según consta en el fallo de la jueza de Familia, la mujer decidió poner fin a la relación tras sufrir episodios reiterados de violencia física , psicológica y económica.

“Que por las continuas agresiones físicas y maltratos, la actora se retiró del inmueble”, señala la resolución judicial. Esa decisión, tomada en un contexto de extrema vulnerabilidad, implicó también el abandono forzado de la vivienda.

ECP FUERO FAMILIA (2) La víctima tuvo el acompañamiento de la Defensa Pública de Cipolletti. Estefania Petrella

Más de una década sin poder volver a su hogar

Desde ese momento, el hombre continuó ocupando la casa sin asumir responsabilidades legales ni económicas. De acuerdo con lo expuesto en la demanda, no abonó el canon locativo correspondiente, ni las cuotas del plan de vivienda, ni los impuestos asociados al inmueble.

En contraposición, la mujer (aun sin residir en la propiedad) continuó pagando las deudas ante el organismo provincial, en un intento por no perder el bien. Mientras tanto, debió afrontar gastos de alquiler y sostener su vida en condiciones de precariedad habitacional.

La intervención de la Defensa Pública de Cipolletti fue determinante para revertir la situación. A través de una medida cautelar, se ordenó el desalojo del ocupante para que la mujer pudiera retomar la posesión de la vivienda de manera inmediata, mientras avanzaba el proceso judicial.

Este acompañamiento permitió sostener el reclamo en el tiempo y reunir los elementos necesarios para demostrar la situación de vulnerabilidad y el incumplimiento del demandado.

Expediente judicial.jpg La jueza de Familia dictó sentencia y otorgó la posesión absoluta del inmueble a la demandante.

El fallo judicial: restitución total y reconocimiento de derechos

Finalmente, la jueza de Familia dictó sentencia y otorgó la posesión absoluta del inmueble a la demandante. En su fallo, remarcó la conducta del hombre durante el proceso y el impacto que tuvo en la vida de la mujer.

“Durante el transcurso de todo el proceso se puede observar que el señor mantuvo una actitud totalmente pasiva al estar ocupando el inmueble, sin abonar el canon locativo que fuera ordenado judicialmente, ni los servicios y tasas correspondientes, ni las cuotas del plan de vivienda”, sostuvo.

En el mismo sentido, la magistrada subrayó que la mujer atravesó una situación de precariedad habitacional prolongada. “Ha quedado comprobado que, mientras tanto, la señora se encontraba en un estado de precariedad habitacional, debiendo afrontar el pago de alquileres sin contar con mayores ingresos”, agregó.

Cómo acceder a la Defensa Pública en Cipolletti

El caso pone en evidencia no solo las consecuencias materiales que pueden derivarse de situaciones de violencia de género, sino también las dificultades que enfrentan muchas víctimas para recuperar sus derechos, incluso años después de haber abandonado un entorno violento.

Para quienes necesiten asesoramiento o asistencia legal en Cipolletti, el Centro de Acceso a la Defensa Pública (Cadep) funciona en la esquina de Roca y Sarmiento, en el primer piso. La atención presencial se brinda de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30, y también se puede establecer contacto a través de WhatsApp al 2996 31-1684.