Se entregó el presunto autor de la puñalada en la pelea entre hinchas de Cipo

Lo identificaron por los videos recabados en la investigación. Allanaron su casa y luego se presentó en la Comisaría Cuarta. Quedó imputado por intento de homicidio, y en prisión preventiva.

La tradicional calle Mengelle fue el escenario de la brutal batalla entre las barras de Cipolletti.

Un hombre de 28 años fue imputado y quedó en prisión preventiva, acusado de haber herido de una puñalada a otro muchacho durante una pelea desatada entre hinchas de club Cipolletti. La víctima debió ser internada en el hospital local, pero estaba fuera de peligro.

El sospechoso, identificado como Kevin Cárdenas , se entregó el domingo por la noche en la Comisaría Cuarta . La investigación encabezada por el fiscal Diego Vázquez con la asistencia de efectivos de esa unidad policial, ya lo había individualizado en base a testimonios recogidos e imágenes de cámaras de seguridad y videos que se difundieron en redes sociales .

Habían dictado la orden de detención el sábado, y el domingo allanaron su vivienda, ubicada en el barrio Brentana . Aunque no lo encontraron en esa oportunidad, se presumía que su arresto sería de un momento a otro por lo que finalmente Cárdenas se entregó a la Policía .

Formulación de cargos

Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en la sede de los tribunales locales. La Fiscalía pidió imputarlo por el delito de "tentativa de homicidio" y que quedara en prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, plazo previsto para completar la investigación.

Según la imputación, el hecho ocurrió el miércoles 18 de marzo en la calle O’Higgins al 180, en las puertas del estadio La Visera de Cemento, donde fanáticos del club Albinegro se habían convocado para despedir al equipo, que viajaba hacia Córdoba para jugar el primer partido del Federal A de este año.

Pero alrededor de las 21:40 estalló un enfrentamiento entre unos 40 integrantes de la barra brava conocida como La 69 y 15 miembros de Los Innombrables, quienes venían con conflictos anteriores.

Incidentes Visera

En medio de ese disturbio Cárdenas habría atacado "por la espalda, con un elemento cortopunzante” a la víctima, de apellido Gómez y apodado el Rusito, según la reconstrucción que realizaron los investigadores.

“Fue en ese contexto que le habría provocado lesiones que pusieron en riesgo su vida”, explicó la fiscalía.

La jueza de Garantías interviniente, sin oposición de la defensa penal pública, tuvo por formulados los cargos. Entre el sustento probatorio mencionado para esta instancia se encuentran diversas entrevistas, un informe preliminar del Gabinete de Criminalística que realizó tareas de campo en la escena de la pelea, el certificado médico y el informe de relevamiento de imágenes de cámaras, que mostrarían la presunta participación de Cárdenas en el ataque.

Posteriormente, la fiscalía solicitó la prisión preventiva invocando el posible entorpecimiento de la investigación. “Necesitamos que las personas que han declarado y deberán hacerlo a lo largo de este proceso, lo hagan con la tranquilidad necesaria”.

Incidentes Visera 2

El hombre fue asistido en la audiencia por la defensa penal pública, que no presentó objeciones ni a la imputación ni a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

De este modo, la jueza interviniente resolvió que la prisión preventiva sea por el plazo de cuatro meses, al igual que el período de investigación preliminar.

Ya son cinco los imputados

Con Cárdenas ya son cinco los acusados por los desmanes entre barra bravas. Otros cuatro fueron imputados por "intimidación pública en concurso real con atentado contra la autoridad". Se trata de Sebastián Abel Quiroga, de 31 años y oriundo de San Juan; Jorge Brian David Cortez Cañete, de 27 y nacido en La Rioja; Lautaro Gabriel Catalán, de 30, de Cipolletti; y Brian Matías Cauyuman, de 29, también de la localidad. Todos integran la hinchada de la facción conocida como Los Innombrables. Los tres primeros quedaron en libertad con el cumplimiento de pautas de conducta.

Mientras que Cauyuman que en preventiva por el términos de dos meses por sus antecedentes delictivos. El mismo día del hecho había salido de la carcel, tras cumplir 1 año y 1 mes por dos hechos de robo.

Pero se podrían sumás nuevos involucrados, dado que siguen rastrando sospechosos entre la abundante cantidad de imágenes que recabaron los investigadores.