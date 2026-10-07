Endurecen controles por sobrecargas y camioneros deben pagar multas millonarias

Se intensificaron los controles y se establecieron multas que pueden representar un importante costo para los transportistas. Dos fuertes sanciones recientes.

En un esfuerzo por preservar el estado de la infraestructura vial y garantizar la seguridad en los corredores logísticos, las autoridades de Vialidad Rionegrina y Transporte endurecieron significativamente los controles de peso en balanzas estratégicas .

La medida apunta directamente a combatir el tránsito de vehículos de gran porte que circulan superando el Límite Máximo de Carga Permitido (LMCP), una práctica recurrente que acelera el deterioro del asfalto y aumenta la peligrosidad en las rutas.

La decisión de aplicar un esquema de fiscalización más riguroso responde al constante reclamo por las deformaciones en la calzada -como el ahuellamiento y las fisuras estructurales- causadas principalmente por los camiones que exceden el tonelaje autorizado. A partir de la puesta en marcha de estas medidas, los choferes y empresas de transporte detectados en infracción son obligados a abonar las multas en el acto o regularizar la carga antes de continuar viaje .

Sanciones millonarias a dos empresas

El organismo vial mediante el Boletín Oficial de la provincia anunció recientemente que los propietarios de dos empresas de transporte deben abonar, entre cuatro y cinco millones de pesos; en concepto de infracciones al ser encontrados responsables de la sobrecarga, y en este marco citó a otro transportista a que haga el descargo correspondiente ante una irregularidad similar.

La Dirección de Vialidad Provincial viene aplicando sanciones pecuniarias y condenas firmes a través de sistemas de pesaje dinámico (sensores en movimiento en rutas como la Provincial 2 y la Provincial 6). Las sanciones por camión varían entre 1,7 millones y 5 millones de pesos (calculadas con base en el precio de la nafta premium del ACA de Viedma), y los infractores tienen un plazo de 10 días hábiles para abonar antes de enfrentar acciones legales de cobro ejecutivo.

Balanzas activas y tolerancia cero al exceso de peso

Los operativos de pesaje se desplegaron de forma fija y móvil en los puntos de mayor caudal del transporte de cargas. Según confirmaron voceros oficiales, el procedimiento implica el pesaje por eje y el cómputo del peso bruto total. En aquellos casos donde el instrumental detecta una sobrecarga que excede los márgenes de tolerancia legal:

Sanciones económicas inmediatas: Se labran actas de infracción con montos graduados según la cantidad de kilogramos excedidos.

Inmovilización del vehículo: El camión queda retenido a un costado de la calzada o en la zona de banquina de la estación de pesaje.

Obligación de descargar: El chofer no puede retomar la marcha hasta que otra unidad de la misma empresa o un transporte auxiliar remueva el remanente de carga sobrante.

La intensificación de las multas generó reacciones diversas en el sector logístico. Mientras que las autoridades defienden las medidas asegurando que un solo camión con sobrecarga severa produce un desgaste equivalente al de miles de vehículos particulares, referentes del sector camionero señalan las dificultades operativas que enfrentan. Entre sus principales planteos destacan la falta de balanzas de origen en zonas de carga primaria y los costos adicionales que implica la reconfiguración de la mercadería en la ruta.

Sin embargo, desde los organismos de control ratificaron que los operativos continuarán de manera ininterrumpida y sorpresiva durante las próximas semanas, reafirmando el compromiso de garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente para proteger las rutas y reducir los índices de siniestralidad vial.