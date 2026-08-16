Vialidad Rionegrina busca ingenieros civiles: cómo postularse

Vialidad Rionegrina abrió una convocatoria para cubrir un puesto, el perfil se orienta e Ingenieros Civiles.

La Dirección de Vialidad Rionegrina lanzó una convocatoria abierta para incorporar profesionales de la Ingeniería Civil , orientados a la planificación y supervisión de obras viales en todo el territorio provincial. La iniciativa se enmarca en el plan "Río Negro Construye", que busca fortalecer la infraestructura vial con talento técnico especializado.

Desde el organismo remarcaron que buscan “profesionales apasionados por los desafíos técnicos que quieran potenciar sus habilidades dentro de un equipo consolidado”. La consigna institucional que acompaña la campaña, "sumate a nuestro equipo y sé parte de la transformación de la infraestructura vial provincial", resume el espíritu con el que Vialidad Rionegrina encara este proceso de incorporación de personal calificado.

La búsqueda apunta puntualmente a Ingenieros Civiles con orientación vial , un perfil clave para sostener el ritmo de obras que la provincia viene desarrollando en los últimos meses. Desde el organismo destacaron que "en Vialidad Rionegrina transformamos ideas en grandes estructuras", y que necesitan talento para lograrlo en cada etapa de los proyectos.

El perfil de Ingeniero Civil está orientado a supervisión de trabajos viales. Estefania Petrella

Requisitos para postularse a la convocatoria

Quienes deseen presentarse deberán contar con título profesional en Ingeniería Civil, condición excluyente para acceder al puesto. Además, se solicita experiencia comprobable en supervisión de proyectos y obras viales, ya que el rol implica el seguimiento técnico de trabajos en ejecución dentro del territorio rionegrino.

El organismo provincial busca profesionales capaces de acompañar tanto la planificación como la ejecución de obras, dos etapas que consideran indispensables para garantizar la calidad de la infraestructura vial. Vialidad Rionegrina sintetiza su método de trabajo en cuatro ejes: planificar, ejecutar, transformar y trabajar en conjunto con equipos interdisciplinarios.

Cómo enviar la postulación

Los interesados deben enviar su currículum vitae a la casilla [email protected], gestionada por la Dirección de Recursos Humanos del organismo. Es imprescindible consignar en el asunto del correo la leyenda "Convocatoria: Ingeniero Civil", para que la postulación sea correctamente identificada y derivada al área correspondiente.

La convocatoria no establece, según la información difundida, una fecha límite de cierre, por lo que las postulaciones permanecerían abiertas hasta cubrir la vacante. Se trata de una oportunidad laboral relevante para profesionales de la región del Alto Valle y de otras localidades rionegrinas interesados en desarrollarse en el sector público vial.

Vialidad Rionegrina es el organismo provincial encargado de la planificación, construcción y mantenimiento de la red vial de Río Negro, con injerencia directa en rutas provinciales y en obras de conectividad regional. Su rol resulta central en un contexto donde la infraestructura de caminos condiciona el desarrollo productivo y turístico de la provincia.

La incorporación de nuevos ingenieros civiles se da en simultáneo con distintas obras viales en marcha en la provincia, lo que explicaría la necesidad de reforzar los equipos técnicos de supervisión. La convocatoria representa, además, una señal de continuidad en la política de obra pública que la gestión provincial viene sosteniendo.