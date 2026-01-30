El Gobierno confirmó cuándo cobrarán los sueldos los estatales

El cronograma de sueldo ya tiene fecha en Río Negro. Los sueldos se pagarán a partir del próximo jueves.

El Gobierno de Río Negro informó que iniciará el jueves 5 de febrero el cronograma de pago de salarios al personal de la Administración Pública Provincial, correspondientes al mes de enero de 2026.

Ese día se depositarán los haberes de los trabajadores de Salud Pública (con guardias y horas extras), de los agentes de la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial.

Finalmente, el sábado 7, se depositarán los sueldos de los empleados de la Ley 1.844 y de Vialidad Rionegrina. También las pensiones de los Bomberos Voluntarios. Y los salarios en los poderes Legislativo y Judicial, en los Órganos de Control.

El pago de sueldos no incluirá aumentos, ya que los gremios rechazaron la primera oferta salarial del año. La próxima semana está prevista una nueva ronda de negociaciones entre el Ejecutivo y los sinicatos ATE, UPCN y Unter.