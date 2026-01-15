Denuncian un brutal ajuste en los hospitales de Río Negro

Los trabajadores agrupados en ATE señalaron la reducción de horas extras y la falta de personal que reducen la atención en servicios esenciales como en salud mental y los laboratorios.

La resolución le impone un límite a las horas extras en áreas sensibles del hospital.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el ajuste en los Hospitales de Río Negro tras la implementación de la resolución del Ministerio de Salud. La normativa establece un límite de las horas extras y la falta de recurso humano en áreas sensibles como operadores de salud mental y auxiliares de laboratorios . Además, reclaman por los sueldos bajos y la falta de convocatoria a la mesa salarial .

La reducción de las horas extraordinarias del personal de salud es una medida que impactaría de forma directa en la atención de servicios esenciales brindados en los hospitales provinciales. La resolución 2026-52-E-GDERND-CPFP fue enviada por el Ministerio de Salud con la conducción de Demetrio Thalasselis y alcanza a los trabajadores encuadrados en la Ley 1844 , que incluye a gran parte del personal de la administración pública rionegrina.

Según explicaron desde ATE, la normativa no sólo reduce los topes de horas extras del personal administrativo, sino que además deja servicios esenciales sin cobertura horaria , una situación que podría derivar en la interrupción de prestaciones básicas en los hospitales públicos.

“Esta resolución no solo contempla un achique en los topes de horas extras de los agentes administrativos que prestan servicios en los hospitales, sino que -y es lo más grave- hay servicios esenciales que quedan al descubierto, sin horas extraordinarias, lo que inevitablemente llevará a la falta de cobertura y prestación hospitalaria”, indicaron desde el gremio.

ATE RÍO NEGRO El gremio denunció el congelamiento de los salarios desde septiembre.

La normativa deja sin cobertura sectores sensibles como operadores de salud mental

La secretaria general de la seccional Allen, Carolina Suárez señaló que los hospitales están escasos de recursos humanos en las áreas sensibles y especialmente necesarias como las oficinas del Fondo de Obras Sociales (FOS) , contable, compras y secretarías que tienen recursos limitados.

La reducción del personal hospitalario también se refleja en la falta de operadores de salud mental y auxiliares de laboratorio. Esta situación repercute en la falta de asistencia a las personas que padecen problemas de salud mental, fundamentalmente aquellas que están en situación de calle.

Hospital El límite a las horas extras afectan el servicio en áreas sensibles como operadores de salud mental y auxiliares de laboratorio.

Suárez cuestionó el criterio del ajuste y afirmó que quien ejecutó el recorte de las horas extras en esos sectores demuestran un desconocimiento de la dinámica hospitalaria. “Esos cupos de horas extras no coinciden con la realidad hospitalaria que enfrenta una difícil situación por falta de personal, como choferes y servicios de apoyo”, agregó.

Desde ATE indicaron que estas decisiones arbitrarias derivan en un grave deterioro del trabajo que llevan adelante estas áreas y afectará el funcionamiento de los nosocomios. El gremio exigió la modificación de la resolución para adaptarla a la realidad que se vive en los hospitales y garantizar el funcionamiento de los servicios de salud pública.

ate asamblea hospital Los trabajadores agrupados en ATE en una asamblea en el hospital.

Reclamo por los salarios congelados desde septiembre

En paralelo, ATE Río Negro alertó sobre el congelamiento salarial que afecta a los empleados estatales desde septiembre y advirtió que la paciencia del sector “se está agotando”, anticipando un conflicto si el Gobierno no convoca de manera urgente a paritarias.

Tras conocerse el índice de inflación de diciembre, que marcó un 2,8% mensual y un acumulado anual del 31,5%, el sindicato remarcó que los salarios permanecen congelados desde septiembre mientras el costo de vida continúa en alza.

“El Gobierno no puede seguir haciendo oídos sordos. Los estatales no llegan a fin de mes y comenzamos el 2026 sin ninguna proyección salarial. El impacto de la falta de inversión, personal e insumos en áreas claves del Estado repercute en salud, desarrollo y desarrollo social”, concluyó Rodrigo Vicente.